Ödemiş'te ev yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İnönü Mahallesi Sefa Sokağı'ndaki bir apartmanın 5. katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, evde sahibi Yüksel Ersan ve kızı Filiz Çeşme ile apartman sakinlerinden Hülya Bal ve Selçuk Avcı dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 4 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenle tahliye etti.