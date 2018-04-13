HABER

Ödemiş'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İnönü Mahallesi Sefa Sokağı'ndaki bir apartmanın 5. katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, evde sahibi Yüksel Ersan ve kızı Filiz Çeşme ile apartman sakinlerinden Hülya Bal ve Selçuk Avcı dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 4 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenle tahliye etti.

Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik kontağı izmir Ödemiş yangın

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'daki korkunç ölümün görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Son dakika! OHAL yeniden Meclis'e geliyor

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Genç kadını ormana kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Askerlik yeri sorgulama E-devlet: Askerlik yeri ne zaman belli olur? (MSB açıkladı!)

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı! Büyük operasyon geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.