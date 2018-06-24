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Ödemiş'te gelin ve damat oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde kahvede kurulan sandıkta gelin Nazan Tokaç (22) ve damat Emre Tokaç (26) düğünden önce oy kullandı.

Ödemiş'te gelin ve damat oy kullandı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde kahvede kurulan sandıkta gelin Nazan Tokaç (22) ve damat Emre Tokaç (26) düğünden önce oy kullandı.
Ödemiş'in kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, nikahları kıyılan ve bugün akşam düğünleri yapılacak olan gelin Nazan Tokaç ve eczacılık yapan damat Emre Tokaç (26), kuaförden çıkıp, gelinlik ve damatlıklarıyla soluğu, sandık başında aldı. Süslenen gelin arabasıyla Yeniköy Kahvehanesi'nde kurulan sandığa oy kullanmaya gelen Tokaç çiftini gören sandık görevlileri ve oy kullanmaya gelen diğer seçmenler şaşkınlık yaşadı. Tokaç çifti, oylamanın sona ermesine 1 saat kala oylarını kullanıp, evlerine döndü. Gelin Nazan Tokaç, "Oyumuzu kullanıp, vatandaşlık görevimizi yerine getirdiğimiz için çok mutlu olduk. Mutlu günümüzde gelinlik ve damatlıklarımızla gidip, oy kullanmak bizim için de güzel bir anı oldu" dedi.

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