Ödemiş'te kestane şekerine alınan coğrafi işaret, Bursa'nın önünü kesmiş

Coğrafi işaret belgesi almanın faydasını ilk olarak 2003 yılında Türkiye, Fransa, Portekiz'in katılımı ile Akdeniz Kestane Toplantısı'nı düzenleyerek gördüklerini belirten Özcan, bunu bir yıl sonra da Fransa'da gerçekleştirilen daha fazla ülkenin katılımıyla yapılan toplantının takip ettiğini kaydetti.

"BOZDAĞ KESTANE ŞEKERİNİN COĞRAFİ İŞARETİ ALMIŞ OLMASI SEVİNDİRİCİ"

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiklerinde ellerindeki coğrafi ürünleri değerlendirmeye başladıklarına dikkati çekip, "Bu çalışmalar sırasında kestane şekerinin coğrafi işaret tescilin alınmış olduğunu gördük. Hemen söz konusu firmanın sahibi Ender Bey'i arayıp, kutladım. Coğrafi işaretin korunması, devam ettirilmesiyle ilgili de yanlarında olduğumuzu ve bizden her zaman destek alabileceklerini söyledim. Bölgemiz birçok türde Türkiye'nin en fazla ürün yetiştiren yeridir. Dünyanın en verimli 3'üncü ovası Küçük Menderes Ovası'dır. Patateste de Ticaret Borsası, elinde bulundurduğu coğrafi işarete sahiptir. Bunun yanında bizim de özellikle göreve geldikten sonra yeni coğrafi işaret ve garanti marka başvurularımız var. Bunlar Ödemiş teneke tulumu, Ödemiş tulum loru, çekişte zeytinyağıdır. Şu an yeni çalışmalarımızda Çavuşdağ kuru fasulyesi, Ödemiş kebabı ve Ödemiş pidesi konularındadır. Ayrıca stratejik planımızda her sene 3 coğrafi işaret alma planımız var. Bozdağ kestane şekerinin coğrafi işareti almış olması Ödemiş Ticaret Odası olarak bizi sevindiren bir konudur. Kestane şekeri üretiminde kullanılan kestanelerin çok büyük bir kısmı Ödemiş'te üretilmektedir. Bölgemizde ortalama yıllık 65 bin ton ile 75 bin ton arasında kestane üretilmektedir" diye konuştu.