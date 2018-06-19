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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli A.T'nin (44) Beydağı ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda 511 kök
hint keneviri, 691 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet KOM uyuşturucu

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