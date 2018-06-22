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Ödemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dün aniden bastıran ve zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur, ekili alanlar ile meyve bahçelerinde su baskınlarına neden oldu.

Ödemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurdu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, dün aniden bastıran ve zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur, ekili alanlar ile meyve bahçelerinde su baskınlarına neden oldu.
Ödemiş'te, dün saat 17.30 sıralarında, aniden bastıran yağmur kırsal Bademli, Ovakent ve Konaklı mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yarım saat süren yağış ve dolu nedeniyle fidanlıklar, silajlık mısır, domates, biber, turşuluk salatalık ve karpuz ekili tarlalar ile meyve bahçelerini su bastı. Dere yatakları suyla dolarken, bahçelere gidilen yollar da sular altında kaldı.

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Ödemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurduÖdemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurduÖdemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurduÖdemiş'te yağmur ve dolu tarım arazilerini vurdu

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