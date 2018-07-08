ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yapılan mezuniyet törende açılan pankartlarla ilgili gözaltılar devam ediyor. Cuma günü yapılan törenin ardından 3 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde de ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür evine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı. Gür, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
İNCE DE BUGÜN ODTÜ’DE
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bugün saat 17.00’da ODTÜ Mezunlar Derneği’ne giderek gözaltına alınan öğrencilere destek olacak.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ’de 6 Temmuz'da yapılan diploma töreni sırasında pankartı taşıyan kişiler hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatmış, üç kişi dün sabah gözaltına alınmıştı.
ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Mezunlar Derneği yaptığı açıklamada “Gene aynı törenlerde; 13 sene önce yayınlanmış ve beraat etmiş bir pankart, binlercesi içinden seçilmiş ve 3 mezun arkadaşımız gözaltına alınmıştır. İfade özgürlüklerini kullanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.
“Üniversiteler, özgür düşüncelerin yeşertildiği ve ifade edildiği bilim yuvalarıdır” diyen ODTÜ Mezunları Derneğinin açıklaması şu şekilde:
“Üniversiteler, özgür düşüncelerin yeşertildiği ve ifade edildiği bilim yuvalarıdır. Bu nedenle de hakaret içermeyen görüş ve eleştirilerin, ODTÜ geleneğine yakışır biçimde çok daha hoşgörülü biçimde değerlendirilmesi gerekirdi. Bir şölen havası içinde tamamlanması beklenen diploma töreninin, özel güvenlik görevlilerinin orantısız güç kullanmalarına olanak veren bir ortama dönüştürülmesi kesinlikle kabul edilemez.
Olayların büyümesini ve özel güvenlik görevlileri dahil kimsenin zarar görmemesini sağlayan; başta veliler, öğretim elemanları, öğrenciler, özetle tüm ODTÜ bileşenleri bir kez daha ODTÜ'lülük duruşunu gösterdiler.
Gene aynı törenlerde; 13 sene önce yayınlanmış ve beraat etmiş bir pankart, binlercesi içinden seçilmiş ve 3 mezun arkadaşımız gözaltına alınmıştır. İfade özgürlüklerini kullanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.
Bizler özerk ve demokratik üniversite mücadelemizi en temel insani hakları savunmak noktasından başlatmak zorunda kalsak da; ODTÜ'ye, ODTÜ'nün devrimci geçmişine sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.
En temel insani hak olan eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğüne katlanamayan bir anlayışın ODTÜ'ye egemen olamayacağı açıktır.”
ODTÜ Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu
14 YIL ÖNCE YAYINLANAN KARİKATÜR
Tayyipler Alemi’, Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart’ın Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ipliklere dolanmış bir kedi olarak çizdikten sonra ceza almasının ardından Penguen çizerleri tarafından çizilmiş ve derginin kapağı olarak 24 Şubat 2005’te yayınlanmıştı.
Erdoğan’ın 40 bin TL tazminat talebiyle başlattığı yargı süreci ise 2006’da Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.
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