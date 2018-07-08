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ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

ODTÜ’deki mezuniyet törenin ardından öğrencilere yönelik gözaltılar devam ediyor. ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bugün ODTÜ Mezunlar Derneği’ne gideceğini açıkladı.

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yapılan mezuniyet törende açılan pankartlarla ilgili gözaltılar devam ediyor. Cuma günü yapılan törenin ardından 3 öğrenci gözaltına alınmıştı. Bu sabah saatlerinde de ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Mehmet Gür evine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı. Gür, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İNCE DE BUGÜN ODTÜ’DE

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bugün saat 17.00’da ODTÜ Mezunlar Derneği’ne giderek gözaltına alınan öğrencilere destek olacak.

MUHARREM INCE

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ’de 6 Temmuz'da yapılan diploma töreni sırasında pankartı taşıyan kişiler hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma başlatmış, üç kişi dün sabah gözaltına alınmıştı.

ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mezunlar Derneği yaptığı açıklamada “Gene aynı törenlerde; 13 sene önce yayınlanmış ve beraat etmiş bir pankart, binlercesi içinden seçilmiş ve 3 mezun arkadaşımız gözaltına alınmıştır. İfade özgürlüklerini kullanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

“Üniversiteler, özgür düşüncelerin yeşertildiği ve ifade edildiği bilim yuvalarıdır” diyen ODTÜ Mezunları Derneğinin açıklaması şu şekilde:

“Üniversiteler, özgür düşüncelerin yeşertildiği ve ifade edildiği bilim yuvalarıdır. Bu nedenle de hakaret içermeyen görüş ve eleştirilerin, ODTÜ geleneğine yakışır biçimde çok daha hoşgörülü biçimde değerlendirilmesi gerekirdi. Bir şölen havası içinde tamamlanması beklenen diploma töreninin, özel güvenlik görevlilerinin orantısız güç kullanmalarına olanak veren bir ortama dönüştürülmesi kesinlikle kabul edilemez.

Olayların büyümesini ve özel güvenlik görevlileri dahil kimsenin zarar görmemesini sağlayan; başta veliler, öğretim elemanları, öğrenciler, özetle tüm ODTÜ bileşenleri bir kez daha ODTÜ'lülük duruşunu gösterdiler.

Gene aynı törenlerde; 13 sene önce yayınlanmış ve beraat etmiş bir pankart, binlercesi içinden seçilmiş ve 3 mezun arkadaşımız gözaltına alınmıştır. İfade özgürlüklerini kullanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Bizler özerk ve demokratik üniversite mücadelemizi en temel insani hakları savunmak noktasından başlatmak zorunda kalsak da; ODTÜ'ye, ODTÜ'nün devrimci geçmişine sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

En temel insani hak olan eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğüne katlanamayan bir anlayışın ODTÜ'ye egemen olamayacağı açıktır.”

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu

14 YIL ÖNCE YAYINLANAN KARİKATÜR

Tayyipler Alemi’, Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart’ın Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ipliklere dolanmış bir kedi olarak çizdikten sonra ceza almasının ardından Penguen çizerleri tarafından çizilmiş ve derginin kapağı olarak 24 Şubat 2005’te yayınlanmıştı.

Erdoğan’ın 40 bin TL tazminat talebiyle başlattığı yargı süreci ise 2006’da Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...Bir zamanlar Türkiye'nin en lüks oteliydi! İşte şimdiki hali...
havadan fotoğraflarla// havadan fotoğraflarla// "15 Temmuz Hafıza Müzesi"nde çalışmalar sürüyor
Çocuklara labarotuar için pedal çevirdilerÇocuklara labarotuar için pedal çevirdiler
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ODTÜ mezuniyet töreni pankart gözaltı muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Tayyipistan şaşırdık mıhayır? şeriat ve diktatörlük adım adım geliyor, Cahiliye dönemine hoşgeldiniz,
Özgür Düşüncemi ne gerek var, %51in yerine tayyip düşünür, amq bizde yanıyoruz cahillerle beraber.
TC Cumhurbaşkanına hickimse hakaret edemez !
Dikta yönetimin faziletleri. Türklüğün bekası için oy veren sığırlar hep birlikte "Padişah çok yaşa çok yaşa padişah".
özgürlük ve özgür düşünce, başkasının özgürlüğünü kısıtlayında ortadan kalkar. özgür düşünce, kişi kim olursa olsun kişiye hakaret, kişiyi rencide edici hareket ve eylemleri kapsamaz ve mazur göremez. çok yanlış bir hareket.
Bırakın bu özgür düşünce VS süslü lafları ODTÜ öğrencileri proje üreteceğine cumhurbaşkanına akıllarınca meydan okuyor hepsi atılmalı üniversiteden çünkü okumaya gelenede engel oluyorlar
Herkesin kırmızı çizgileri vardır. Benim özgürlüğüm var diye başkalarına hakaret etme hakkınız yok... Benim terbiyem müsade etse size layık olduğunuz dilden konuşurdum ama sizin gibi çukura girmiyorum... Eğitim cahilliği alır Eşeklik Baki kalır....
her zamanki gibi pkklıların yanında atatürcüyüm diyen mahluklar
Siyaset meydanı değil oralar oku oku oku sadece okuu memlekete faydalı birileri olmaya bak... Okumank değilde amaç terörist grup kurmakmı oralarda ? Geleceklerinizle oynamayın sizler okumak için ordasınız vaesın siyaseti başkaları yapsin sizene ...
Burada yaşamasak eğlenceli ülkeyiz aslında... Bizi "kıskanan" batı bakıp bakıp gülüyordur eminim.
ODTÜ, bilim ve teknolojide dışa bağımlılığımızı azaltacak yenilikler peşinde koşmayı bırakıp işi şova döktü. ODTÜ, yine "ÖTTÜ"... kim öttürüyor acaba ! :)
sözlüğü aç da ifade özgürlüğünün ne demek olduğuna bir bak ! hakaret ediyorsun sen terbiyesiz adam ! hayvanlar alemi sözünü, hayvanların başlarını tayyib'e benzeterek çizmen ve buna "tayyipler alemi" demen ifade mi hakaret mi ? evet, hakaretini ifade ediyorsun, bak bu doğru ! bu şovları yapacağınıza, dünya bilim ve teknolojisine odtü'nün yaptığı katkıya bir bak bence ! ya da dünya üniversiteler liginde odtü'nün nerelerde olduğunu araştır ! bilim ve teknolojide dışa bağımlılığımız artıyor. emperyalistlerin ürettiği bilim ve teknolojinin kuyruğuna takılmışsınız. işiniz bilim değil şov yapmak !
siz dediniz ya hemen ser best bırakılır sayın ötenler
Ben sizin gibilere ODTÜ de okuyamazsınız demedim. Adam olamazsınız dedim.
Üniversiteler siyasetin değil bilimin ilimin yuvası olmalıdır! Her kim olursa olsun üniversitelerimize siyaseti sokmamalı! Gencecik pırıl pırıl çocuklarımızı ayrıştırmamalı! Ülkemizin yarınları olan gençlerimize birlik ve beraberlik olgusunu aşılamalıyız. İşte o zaman ülkemizi muhasır medeniyetlere taşımış oluruz.
Ulan asılan pankarta bile tahammülünüz yok , ülkenin en parlak gençlerinin yetiştiği okulda , robotlaşmış , sorgulamayan , bireyler olsun istiyorsunuz.Karanlığınızda boğulun..
17 çok geç kapanır o saatte
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