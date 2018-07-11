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ODTÜ'lü 4 öğrenci tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 09:38 | Son Güncelleme

Mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 öğrenciden 4'ü tutuklandı.

ODTÜ'lü 4 öğrenci tutuklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen pankarta ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı. Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.

ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankart taşınması iddiasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Cumhurbaşkanı’na Hakaret Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
geleceğimize sahip çıkacak gençlerin hangi zihniyete uyduklarına gerçekten anlam veremiyorum müstehak size
Karartın gençliği karartın ..
Orda okuyamayanlar daha dogrusu okumayanlar gelmisler ogrencileri tutukluyorlar aynisi Atatürk’e yapilsa umurlarinda olmaz pislikler
Özgürlük demek İnsanlara hakaret etmek değildir.
türkiye nin yarısını içeri atacaklar insanları haps edecekler ama fikirlerini düşünceleri en önemlisi gerçekleri asla haps edemeyecekler
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