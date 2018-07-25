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ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) hazırlık sınıfını geçemediğini söyleyen öğrencinin "Beni okulunuza alın" isteğine, "Burada hiç geçemezsin" karşılığını verdi.

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nde okuduğunu söyleyen E. Can Tombulyan adlı öğrenci, AÜ Rektörü Mustafa Ünal'a sosyal medlya hesabı üzerinden yazdığı mesajda, "Hocam, ODTÜ hazırlığı geçemiyorum. Beni okulunuza alır mısınız hocam?" dedi. Rektör Ünal ise öğrenciye yanıtında, "Antalya'nın adına kanma, burada hiç geçemezsin" ifadesini kullandı. E. Can Tombulyan, bunun üzerine, "Haklısınız hocam. Teşekkür ederim, halledeceğim umarım. Özür dilerim" karşılığını verdi.

ODTÜ'lü öğrenci ile AÜ Rektörü Ünal arasında geçen yazışma, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Mustafa Ünal Akdeniz Üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Konu ile alakasız ama; 'medlya' bu nedir kontrol eden yok mu bu yazılanları.Her okuduğum yazı da bir tane böyle hata var...
Rektörün bu özgüveni nereden acaba? ODTÜ'yü bilen biliyor, cevabını da giriş sırasındaki yüzdelik sıra ile gösteriyor.
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