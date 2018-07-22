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ODTÜ öğrencilerinin uluslararası başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

ODTÜ'lü öğrencilerin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un dünya çapında şiddet ve nefret ile mücadele için başlattığı "Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kampanya Yarışması"nda oluşturdukları "Kız Başına" isimli projeleri dünya ikincisi oldu - 24 ülkeden 46 üniversite arasında dünyanın en etkili, en başarılı üç kampanyası arasına girerek finale kalan ODTÜ ekibi, ödülünü Washington'da düzenlenen törenle aldı - Ekip, evinde şiddete ve sokak ortasında tacize uğrayan, en yakındakiler tarafından istismar edilen kadın ve çocukların korunması için neler yapılması gerektiğini sitelerinde, sosyal medya hesaplarında anlattılar

SELMA KASAP - ODTÜ'lü öğrencilerin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un dünya çapında şiddet ve nefret ile mücadele için başlattığı "Uluslararası Sosyal Sorumluluk Kampanya Yarışması"nda oluşturdukları "Kız Başına" isimli projeleri dünya ikincisi oldu.

Facebook'un başlattığı yarışmaya, ODTÜ Öğretim Görevlisi Yeşim Çaplı'nın danışmanlığını yaptığı 14 öğrenciden oluşan ekip, kadına yönelik ev içi şiddeti ve çocuk tacizini azaltmayı amaçlayan "Kız Başına" isimli projeye katıldı.

Kampanyayı, lisans öğrencilerinden Ahmet Nakışcı, Cem Haspolat, Sena Deniz, Tufan Erdoğan, Mete Erdem, İbrahim Kayım, Mert Ak, Sedat Boynueğri, Selin Gökçe, Zeynep Irmak Ergeneci, Elif Öztürk, Sercan Temel, Aleyna Zor ve Batu Bozkürk’ten oluşan ekip yürüttü. Finale kalan ODTÜ'lü ekip, 24 ülkeden 46 üniversitenin katıldığı yarışmada dünyanın en etkili ve en başarılı üç kampanyası arasına girdi ve ikincilik ödülünü Washington'da düzenlenen törenle aldı.

- Ülke çapında bir çalışma

Öğrenciler, "Kız Başına" Projesi'nde ülke çapında, kadın sorunlarına duyarlı eczacılar, öğretmenler ve kuaförlere ulaştı.

Kadına yönelik şiddeti, çocuk tacizini ve nefret söylemini azaltmak ve bunlara karşı farkındalık oluşturabilmek için yola çıkan gençler, ODTÜ yüksek lisans öğrencisi Berke Çaplı’nın proje koordinatörlüğünü yaptığı kampanyada, evinde şiddete, sokak ortasında tacize uğrayan ve en yakındakiler tarafından istismar edilen kadın ve çocukların korunması için neler yapılması gerektiğini sitelerinde, sosyal medya hesaplarında anlattı.

Öğrenciler, projelerinde "Çaresizim, bıktım artık… Utanırım, anlatamam.
Katlanmalı mıyım?
Peki ya çocuklar?
Bir başıma ne yaparım?" diyerek harekete geçemeyenlere "Başvuracağınız birçok kurum ve sahip olduğunuz birçok hak var." mesajı verdi.

Projede öğrenciler, sadece mağdurların değil, tüm engellemelere, baskılara rağmen hayallerinin peşinden koşup başarıya ulaşan kadınların fotoğraflarını ve ilham verici öykülerini kendi ağızlarından paylaştı.

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