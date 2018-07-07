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ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreni sırasında cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı ve üç kişi gözaltına alındı.

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

İşte o pankart:

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ erdoğana hakaret ODTÜ pankart

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Olması gereken bu...
aşağılık yaratik
@mustafaefe1978 ODTÜ VURDU GOL OLDU AKPKK DEFOLLLL
teröristler
Sende teröristsin yaftalamak bedava bu ülkede sonucta hatta vatan hainisin de diyebiliriz.
ülkede ifade özgürlüğü var, hukuk var dersin kim bilecek!!!.
@scilachiandfibonachi_2017 ifade özgürlüğü hakaret etmek aşağılamak özgürlügü degildir bay çok bilmiş.
BU ÇÖPLÜKLER DEN VATANA HAYIR GELMEZ YUNANİSTANA SÜRECEN OTTUYU YIKIN TEROR YUVASI OLDU BAŞKA İŞE YARAMIYOR
@belt26 Kampanya yapılıyor destek olalım ''ODTÜ yıkılsın yerine üniversite yapılsın ''
@belt26 Sen önce ODTÜ yazmayı öğren sonra eleştir. Sözüm ona ifade özgürlüğü var bu ülkede, ben göremedim hakaret içeren bir laf, muhalefet olmak yetiyor sanırım yazık!
TAHAMUL edemeyen zihniyet yere batsın ne yani bu kadarda olmazki
@benav_2016 Sana biri hakaret edince ne tepki veriyorsun merak ediyorum.
üniversite .mi ? ülkeyi karıştırma yeri mi..ulan gerizekalılar adamlar aya asansör yapacak, bizim üniversiteliler hâlâ rakı peşinde..devrim peşinde ülkeye menfaati olmayan kurumların kapatılmasından yanayım..
@ertugrul_turkdonmez yaw he he git kapat herşeyi. Yamuk ağzınla konuşmussun. Ne bok biliyorsun da. Odtü de bütün sene pankart hazırlıyordu zaten. Bir tane yamuk ağız çıksın kapatılsın yazsın diye.
POLITIKA SIZEMI KALDI ZUBBELER SIZ OKULUNUZU OKUYUN!!! YOKSA OKULU BIRAKIN POLITIKACI OLUN!!!
okumayamı gelmişler siyaset yapmayı bilimin teknolojinin konuşması gerekirken bu teröristlerin yaptıklarına bak ondan sonra fikir özgürlüğü düşünce özgürlüğü türkiye bunlara mı emaanet edilecek
@srec Türkiyeyi sana emanet edeceklermiş. Bir tane klavye altına da deri koltuk. Buyur yaz evladım. Yazılarıyla ülkeyi şaha kaldıran adam. Vay anasına yürü br koçum. Kim tutar seni...
bunların a.... sıkmek lazım piç kuruları dıplaması odtü olan tc cumhurıyetınde iş imkanı saglanmıyacak
Padişaha dil uzatılmaz bu ülkede demokrasi var demokrasi nasıl demokrasiyse vallaha bende inanmıyom......
suç işlediler gereken yapıldı cb hakaret suç
İlkokul mezunu bile olmuyan beyinsiz sefil yaratıklar odtüye derece ile giren bu öğrencileri terörist olmakla suçluyor komiksiniz çomarlar
Bir hakaret göremedim biraz makara yapmış çocuklar ne olmuş yani, CB gitsin de memleketin asıl sorunları ile ilgilensin, Önce Soğan Patates fiyatına baksın.....
Aynısı Atatürk için yapılsa ifade özgürlüğü dermisiniz ?
kim aşağılık yaratık
SEN ÇIK PANKARTA BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANINA %52 İYLE SON SEÇİMDE GELMİŞ LİDERİNE VE ONUN AHVALİNE HAYVANLAR ALEMİ DİYE RESMET SON ÇIK BUNUN ADI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DE .PEKİ HAKARET ÖZGÜRLÜĞÜ VAR MI BU ÜLKEDE ! İSTEDĞİNE YADA KENDİN GİBİ DÜŞÜNMEYE HAYVAN DE HAKARETİN DORUPUNA ÇIK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DE . BEN BÖYLE ÖZGÜRLÜĞÜN TA İÇİ TÜKÜREYİM HEM DE ÇOK KERE. HADDİNİ BİLMEYENE KİTAPLARI YÜKLENMİŞ EŞŞEKLERE HAD BİLDİRİLİR KANUNLAR ÇERÇEVERSİNDE İLİM YUVASI ADI ALTINDA MİLİTAN YUVASI OLMUŞ BİR KURUM YA İLİM ADINA İŞ GÖRSÜN YADI ADINI KANDİL ÖNCESİ EĞİTİM DESİN .ÖNCE SAYGI ,EDEP SONRA İLİM SE İLİM ÖĞREN
bu pankratların neresi hakaret içeriyor anlamadım.atamıza küfredilirken o savcılar tatilmi ediyordu.
sen mezun olmuşsun hala bir ülkenin c.başkanına hakaret içeren pankart acıyosun yazık günah ayıp be.. bunlarda suc yok bunları eğiten hocaları bunları böyle yapıyor devlet bu sözde proflara soruşturma açmalı..
kek vericem deyip bizimle dalga geçerlerken iyiydi dimi
1950 LERDE DÜŞMAN TARAFINDAN SAKKAT BIRAKILAN EĞİTİMİN SONUÇLARINI GÖRÜYORSUNUZ !!!
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