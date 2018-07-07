ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

İşte o pankart:





