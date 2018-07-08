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ODTÜ'deki pankart soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:11 | Son Güncelleme

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mezuniyet töreni ODTÜ

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