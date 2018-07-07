HABER

ODTÜ'deki pankarta 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'de dün yapılan diploma töreni sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde 3 kişi gözaltına alındı.

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!
'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var''Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı’na Hakaret ODTÜ

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Mümtazer Türköne kimdir? Mümtazer Türköne kaç yıl ceza aldı?

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Fuhuş operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Polis böyle yakalamış

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Mardin ve Kuzey Irak'a operasyon!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz - Milli Piyango Sayısal Loto 1130. hafta sonuçları sorgula!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

ODTÜ'deki Erdoğan pankartına soruşturma!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.