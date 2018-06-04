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ODTÜ'den ağaç kesme iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 22:39 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesince, bir meslek odasının basın organında yer alan "İncek'te yapılacak Yargıtay binası için ODTÜ arazisi içinde bulunan ormanda yüzlerce ağaç kesildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, kesim yapıldığı iddia edilen alanın üniversite arazisi olmadığı bildirildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesince, "İncek'te yapılacak Yargıtay binası için ODTÜ arazisi içinde bulunan ormanda yüzlerce ağaç kesildiği" iddiası yalanlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bir meslek odasının basın organında, İncek'te inşa edilecek Yargıtay binası için ODTÜ arazisindeki ormanda yüzlerce ağaç kesildiği yönünde iddia yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, ağaç kesimi yapıldığı iddia edilen alanın üniversite arazisi olmadığı vurgulanarak, "ODTÜ arazisi içinde ağaç kesilmediği ve üniversite tarafından Yargıtaya inşaat amacıyla verilmiş bir arazi de bulunmadığı, gerçek olmayan bu yönde haberlerin yapılmaya devam edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı" kaydedildi.

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ÖDTÜ'den ağaç kesimi iddialarına yalanlama

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