Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğünden, mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

ODTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede her yıl olduğu gibi bu yıl da mezun olan öğrencilerin, diploma töreninde bine yakın pankart ve benzer görsel malzemeyle görüşlerini ve mesajlarını dile getirdikleri belirtildi.

Sosyal duyarlılıklarını öne çıkaran, toplumun güncel konularına değinen bu mesajların, çocuk cinayetlerinden mesleklerle ilgili mizahi yorumlara kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda üniversitemizin genel prensibi ifade özgürlüğü olmakla birlikte, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanılmasıdır. Bu kapsamda devlet büyükleri, kamu görevlileri ve tüm şahısların şöhret ve haklarının korunması gerekmektedir. Buna aykırı durumların kabul edilmesi mümkün değildir. Böyle durumların olmaması için üniversitemizin akademik ve idari yapıları gerekli süreçleri hassasiyetle yürütmektedir. Buna rağmen 6 Temmuz 2018 günü yapılan diploma töreninde bazı pankartların bu haklara müdahale anlamına gelebilecek ifadeler taşıdığı üzüntüyle sonradan fark edilmiştir. Bu durumla ilgili üniversitemizde inceleme ve değerlendirmeler derhal başlatılmıştır ve devam etmektedir."