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ODTÜ'lülere Cumhurbaşkanına hakaretten dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 6 Temmuz 2018'deki mezuniyet töreninde öğrenciler tarafından taşınan pankarta ilişkin, 5 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 4'ü ODTÜ'lü biri ise pankartı bastığı belirlenen 5 kişi hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturması tamamlandı.

Başsavcılık, tören sırasında pankartı taşıyan Burak A, Dilan C.Y, Furkan E.D, pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen Özge K. ile pankartı bastığı belirlenen Şahin D. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Dava Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

İddianame kabul edilirken, pankartı taşıyan ve hazırlayan sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Sanıklardan Şahin D. serbest bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı’na Hakaret iddianame ODTÜ

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