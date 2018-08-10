ODTÜ'lülere tahliye kararı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan haklarında dava açılarak tutuklanan dört öğrencinin tahliyesine karar verildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sanıkların avukatı, asliye ceza mahkemesinin, iddianamenin kabulüyle birlikte dört sanığın tutukluluğunun devamı yönündeki kararına ağır ceza mahkemesi nezdinde itirazda bulundu.
Ağır ceza mahkemesi, itirazı yerinde görerek, tutuklu sanıkların tahliyelerini kararlaştırdı.
ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan ve tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen dört öğrenci ile pankartı bastığı belirlenen bir kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
Dava, Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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