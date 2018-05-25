ODTÜ'nün 62'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Prof. Dr. Kök, 62 yılda eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında eriştikleri düzeyle Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarılı şekilde temsil ettiklerini ifade ederek ODTÜ'nün farklı sıralamalarda dünya üniversiteleri arasına girdiğini vurguladı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ'nün bir araştırma üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde artan bilimsel etkisiyle gurur duyduklarını belirterek yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetleri ile üniversitenin yıllık bütçesinin ortalama yüzde 20'sinin Avrupa Birliği, TÜBİTAK gibi rekabetçi ulusal ve uluslararası araştırma fonlarından sağlandığını söyledi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) kuruluşunun 62'nci yıl dönümünün kutlandığı törende, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile Prof. Dr. Ruşen Keleş'e "ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü"; Prof. Dr. Asuman Özdağlar, Yıldırım Şimşek ile Murat Yetkin'e "ODTÜ Takdir Ödülü" verildi.

ODTÜ'nün liyakati merkeze koyan ve üniversite özerkliğine titizlikle sahip çıkan bir kurum olarak toplumun güvenini kazandığını aktaran Kök, "Üniversitemiz, bilime ve topluma katkılarının üçüncü boyutu olan teknoloji geliştirme, bilgi transferi ve sanayi işbirliği alanlarında bilimsel bilgi birikimini, kurumsal yeteneklerini uygulamaya yansıtarak ve toplumun yararına kullanarak yenileşim süreçlerinde aktif rol almıştır." dedi.

Kök, üniversitenin batı kesiminden geçen yol için devlete tahsis edilen 36 hektarlık alan karşılığında aynı büyüklükteki arazilerin üniversiteye verilmesi yönündeki isteklerinin imzalanan protokolde yer aldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Valilik nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu talebimize karşılık olarak İncek bölgesinde yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki iki parça arazi ve Eymir Gölü komşuluğunda, İmrahor Vadisi tarafında yer alan, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bulunan yaklaşık 24 hektarlık alan üniversitemize tahsis edilecektir."

- ODTÜ üstün hizmet ve takdir ödülleri verildi