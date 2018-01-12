HABER

ODTÜ'yü alarma geçiren hırsızlık! Tüm çıkışlar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 09:26 | Son Güncelleme 6 saat önce

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesi içindeki bir bankada meydana gelen soygun girişimi ihbarı, üniversiteyi alarma geçirdi.

ODTÜ'yü alarma geçiren hırsızlık! Tüm çıkışlar kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, ODTÜ yerleşkesi içine bulunan bir bankaya kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce soygun girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Bankanın içine girmeyi başaran hırsızın, kasayı açmaya çalıştığı sırada sirenler çalmaya başladı. Siren seslerine gelen güvenlik görevlileri, ormanlık alana kaçan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerleşke içinde ve çevresinde arama çalışması başlatan polisler, civardaki taksi duraklarına kaçan zanlının eşkâlini vererek şahsı bulmaya çalıştı. Üniversitenin tüm kapıları çıkışlara kapatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

En Çok Okunan Haberler

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Benzine yeni zam yolda

Benzine yeni zam yolda

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Okuyucu Yorumları 8 yorum
ne çıkarsa bu odtüden çıkıyor
cahil kalmışsın uzanamadığın ciğere mundar diyosun.. yazık tükettiğin oksijene
@talaybaris sen odtuye girecek puani bulda gitme.imamhatip
tayyib göndermiştir.bilindiği gibi ODTÜ' yü sevmez,parasını sever.
kedidir kedi :)
Odtüyü kötülemek içeriye sokulmuş akp ajanı olabilir halen yakalanmamış olmasıda bunu gösterir zaten kampüste bir. Kişi nasıl yakalanmaz?
Bre kendini zeki sanan IQ derecesi eksi seviyelerde olan insan müsvetteleri, bu olayı nasıl akp ye bağladınız çok merak ediyorum. Olay yeri ODTÜ ama soyulmaya çalışılan bir bankamatik...
ODTÜ lü yaptıysa tövbe bulamazsınız ! aç adamın ne işi var ODTÜ de
Diğer Haberler
Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyet'ten 'Özel Harekat' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.