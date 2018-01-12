ODTÜ'yü alarma geçiren hırsızlık! Tüm çıkışlar kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, ODTÜ yerleşkesi içine bulunan bir bankaya kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce soygun girişiminde bulunulduğu iddia edildi.
Bankanın içine girmeyi başaran hırsızın, kasayı açmaya çalıştığı sırada sirenler çalmaya başladı. Siren seslerine gelen güvenlik görevlileri, ormanlık alana kaçan bir kişiyi gördü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yerleşke içinde ve çevresinde arama çalışması başlatan polisler, civardaki taksi duraklarına kaçan zanlının eşkâlini vererek şahsı bulmaya çalıştı. Üniversitenin tüm kapıları çıkışlara kapatıldı.
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