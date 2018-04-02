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Ödül İstanbul, "Bizde Her Şey Net" kampanyasıyla ev sahibi yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt: - "Ödül İstanbul'dan daire almak isteyenler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdik. Bu kampanyada karmaşık matematik hesapları yok, kafa karıştıran kelime oyunları yok, sürpriz ara ödemeler yok"

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, Ödül İstanbul projesinde "Bizde Her Şey Net" kampanyasıyla ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında net 238 bin TL değerindeki 1+1 daireye 59 bin TL peşin, 48 ay 2 bin 500 TL taksit ve geri kalan 59 bin TL de teslimde ödenerek sahip olunabiliyor.

Yine net 358 bin TL olan 2+1 daire 88 bin peşin, 48 ay 3 bin 800 TL taksit ve 88 bin TL'yi teslimde ödeme imkanıyla alınabiliyor.

Ödül İstanbul 39 bin 561 metrekare arsa üzerinde, 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden meydana geliyor. Daire büyüklükleri 64 ila 164 metrekare arasında değişen projede 1+1’ler 238 bin TL, 2+1'ler 358 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

8 blok üzerine konumlandırılan Ödül İstanbul'da park alanları, yüzme havuzu, tenis kortu, futbol-basketbol sahaları, fitness salonu, güzellik salonu, çocuk parkı, çocuk kulübü, parti salonu, resepsiyon ve 7/24 güvenlik hizmeti, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar yer alıyor.

900 metrekarelik sosyal alan ve bin 550 metrekarelik gezi bahçesi ile toplam 2 bin 450 metrekare yeşil alanı ve çocuk parkları ile doğal bir park yaşamı sunan Ödül İstanbul, Metrobüs'e yürüme mesafesinde bulunuyor. 250 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Ödül İstanbul'un 2019 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ev sahibi olmayı kolay hale getirmek üzere kampanyalar düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ödül İstanbul'dan daire almak isteyenler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdik. Buna göre, net 238 bin TL değerindeki 1+1 daireyi 59 bin TL peşin 48 ay 2 bin 500 TL taksit ve geri kalan 59 bin TL'yi de teslimde ödeyerek ve net 358 bin TL 2+1 daireyi 88 bin peşin, 48 ay 3 bin 800 TL taksit ve 88 bin TL'yi teslimde ödeyerek konut sahibi olmak mümkün hale geliyor. Bu kampanyada karmaşık matematik hesapları yok, kafa karıştıran kelime oyunları yok, sürpriz ara ödemeler yok. Bizde her şey net."

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Ödül İstanbul Özyurtlar Holding

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