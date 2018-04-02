İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, Ödül İstanbul projesinde "Bizde Her Şey Net" kampanyasıyla ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında net 238 bin TL değerindeki 1+1 daireye 59 bin TL peşin, 48 ay 2 bin 500 TL taksit ve geri kalan 59 bin TL de teslimde ödenerek sahip olunabiliyor.

Yine net 358 bin TL olan 2+1 daire 88 bin peşin, 48 ay 3 bin 800 TL taksit ve 88 bin TL'yi teslimde ödeme imkanıyla alınabiliyor.

Ödül İstanbul 39 bin 561 metrekare arsa üzerinde, 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden meydana geliyor. Daire büyüklükleri 64 ila 164 metrekare arasında değişen projede 1+1’ler 238 bin TL, 2+1'ler 358 bin TL fiyatla satışa sunuluyor.

8 blok üzerine konumlandırılan Ödül İstanbul'da park alanları, yüzme havuzu, tenis kortu, futbol-basketbol sahaları, fitness salonu, güzellik salonu, çocuk parkı, çocuk kulübü, parti salonu, resepsiyon ve 7/24 güvenlik hizmeti, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar yer alıyor.