Ödüllü aşçılar Başkan Demirağ’ı ziyaret etti

Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, katıldıkları yemek yarışmasından ödüllerle döndü. Öğrenciler, sertifikaları ve madalyaları ile Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ı makamında ziyaret ederek destekleri için teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından bu yıl 16. kez organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Beylikdüzü Tüyap Kongre ve Fuar Merkezinde yapıldı. 15 yıldır yapılan Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivaline katılan Halim Foçalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, girdikleri yemek yarışmalarından ödüllerle döndü. Toplamda 7 gümüş, 8 bronz madalya kazanan öğrenciler, öğretmenleri Coşkun Coşkuner ve Volkan Hamdi Bal ile soluğu Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın yanında aldı.

Desteklerinden dolayı Başkan Demirağ’a teşekkür eden, öğretmenler Coşkuner ve Bal, “Elde ettiğimiz başarılarda Başkamınız Gökhan Demirağ’ın katkısı çok büyük. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise “Değerli öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi, böylesine önemli ve prestijli bir organizasyonda elde ettikleri başarılı sonuçlarından dolayı gönülden kutluyorum. Gençlerimizin ufuklarının açılmasına katkı sağlamak bizlere mutluluk veriyor. Gençlerimizin her zaman yanlarındayız” dedi.