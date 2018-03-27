Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen ve 2004 yılında vefat eden Suha Arın'ın 1976'da hazırladığı, 14. Antalya Film Festivali En İyi Kısa Metrajlı Film dalında Altın Portakal Ödülü alan "Safranbolu'da Zaman" belgeseli yeniden çekilecek.
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın projesi kapsamında ağabeyi gibi yönetmen Reha Arın tarafından çekilecek belgesel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenecek.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Dizdar tarafından protokolü bakanlıkta imzalanan belgeselin yönetmen koltuğunda Arın'la birlikte, 42 yıl önce yapılan çekimlerde Süha Arın'ın asistanlıklarını yapmış olan Kemal Sevimli, Nesli Çölgeçen ve Yalçın Yelece'de oturacak.
- "42 yıllık süreç gösterilecek"
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'da belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.
Tarihi ilçe için "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Ceylan, "Belgesel o yıllarda ilçenin görülmesinde ve korunmasında etken olmuştur. Safranbolu'da koruma bilinci, bu filmle başlamıştır desek abartmayız. Safranbolu'nun tanıtımına da katkıları tartışılmaz. Şimdi film yeniden çekilecek. 42 yıllık süreç gösterilecek. 3 bin yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçemizin aslıyla korunarak nasıl bugünlere geldiği anlatılacak. Safranbolu'nun bugünlere gelmesinde en önemli kilometre taşı olan belgesel filmin yeniden çekilmesi, ilçenin tanıtımında yine önemli bir yeri alacak. Ben şimdiden başta Sayın Dizdar, Yayman, Yılmaz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- "Bu filme ve Arın'a sahip çıkacağız"
Dizdar ise vakıf olarak ilçenin tanıtımı, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını, çeşitli projeler ürettiklerini ifade etti.
Belgesel filmin yeniden çekilmesi için kolları sıvadıklarını belirten Dizdar, şunları kaydetti:
"İlçemiz için önemli olan bu belgeselin daha önce restorasyonu yapılmış, günümüz teknolojisiyle yeniden yayınlanmasını sağlamıştık. Yeniden çekilerek ilçemizin tanıtımı, korunması ve geleceğe aktarılması adına önemli bir iş yapılmış olacak. 42 yıl önce belgesel filmi çeken ekipteki çok değerli insanlar çalışmanın içinde olacak. Onlarda ilçeye yeniden gelerek 42 yıl önce çekim yaptıkları noktalardan yeniden çekim yapılmasını sağlayacaklar. O dönemin kameramanları, ışıkçıları, asistanları bugün ülkemizin çok değerli birer profesörleri, çok değerli yönetmenleri. Bu belkide ülkemizde bir ilktir. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir Safranbolulu olarak her zaman bu filme ve Arın'a sahip çıkacağız. "
Belgeselin çekimleri 30 Mart'ta başlayacak.
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