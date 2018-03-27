Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen ve 2004 yılında vefat eden Suha Arın'ın 1976'da hazırladığı, 14. Antalya Film Festivali En İyi Kısa Metrajlı Film dalında Altın Portakal Ödülü alan "Safranbolu'da Zaman" belgeseli yeniden çekilecek.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın projesi kapsamında ağabeyi gibi yönetmen Reha Arın tarafından çekilecek belgesel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Dizdar tarafından protokolü bakanlıkta imzalanan belgeselin yönetmen koltuğunda Arın'la birlikte, 42 yıl önce yapılan çekimlerde Süha Arın'ın asistanlıklarını yapmış olan Kemal Sevimli, Nesli Çölgeçen ve Yalçın Yelece'de oturacak.

- "42 yıllık süreç gösterilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'da belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.