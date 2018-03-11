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Ödüllü kadın fotoğrafçı Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Dünya Basın Fotoğrafı ödülü sahibi Jodi Bieber, özel bir program için geldiği Antalya’da bölgenin kültürel değeri ve simgesi olan Döşemealtı halısı dokudu.Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 33 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Basın Fotoğrafları’nın bu yıl ki Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının jürisinde yer alan ünlü kadın basın fotoğrafçısı Güney Afrikalı Jodi Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu.Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’nde Nazife Aktan ve Fatma Görmez’in halı tezgahına konuk olan fotoğrafçı Bieber, dünyaca ünlü Döşemealtı halısı hakkında bilgi alıp ilmek attı.

Ödüllü kadın fotoğrafçı Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu

Dünya Basın Fotoğrafı ödülü sahibi Jodi Bieber, özel bir program için geldiği Antalya’da bölgenin kültürel değeri ve simgesi olan Döşemealtı halısı dokudu.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 33 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Basın Fotoğrafları’nın bu yıl ki Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasının jürisinde yer alan ünlü kadın basın fotoğrafçısı Güney Afrikalı Jodi Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu.
Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’nde Nazife Aktan ve Fatma Görmez’in halı tezgahına konuk olan fotoğrafçı Bieber, dünyaca ünlü Döşemealtı halısı hakkında bilgi alıp ilmek attı. Farklı kültürlere karşı ilgisi olduğunu söyleyen Jodi Bieber, “Dünyanın bir ucundan Antalya’ya gelip Döşemealtı halısı dokuyacağım aklıma gelmezdi, çok mutlu oldum. Bu deneyimi yaşamama aracılık eden Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel’e, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e, Mahalle Muhtarı Bekir Şimşek ve beni evlerinde ağırlayan güzel insanlara teşekkür ederim” dedi.
Döşemealtı halısı dokuyan Bieber daha sonra mahalle kahvesinde tavla oynayıp çay içti. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve yönetimini ayrıca dünyaca ünlü kadın fotoğrafçı Jodi Bieber’i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyip Bieber’e halı hediye etti.

"Halıları fotoğrafladı"
Başkan Turgay Genç yaptığı açıklamasında, “Belediyecilik hizmetlerimizin yanında ilçemizin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini de her platformda tanıtmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin jüri toplantısı nedeniyle Antalya’ya gelen Güney Afrikalı ünlü fotoğrafçı Jodi Bieber ve TFMD’nin değerli yönetimi el işçiliği ile dokunan Döşemealtı halısının dokuma hikayesini yerinde görme, inceleme ve fotoğraflama imkanı buldu. Aynı tarihlerde Almanya’da düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarı ITB Berlin Fuarında, BATAB bünyesinde kurduğumuz stand ile acentalara, ziyaretçilere ve tatilcilere Döşemealtı’nın zenginliklerini gösteriyoruz” dedi.

Ödüllü kadın fotoğrafçı Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu

Ödüllü kadın fotoğrafçı Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu

Ödüllü kadın fotoğrafçı Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu

Ödüllü kadın fotoğrafçı Bieber, Döşemealtı’nda halı dokudu

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