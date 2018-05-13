Ödüllü modacıdan sebze- meyve pazarında defile

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 'Oxford Socrates' ödüllü modacı Mehmet Sait Dalmış tarafından İşçi Blokları'ndaki sebze- meyve pazarında defile düzenlendi. Pazarcı esnafı ve Ankaralılar, defileye yoğun ilgi gösterdi.

İngiltere'de, 4 yıl önce 'En İyi Yönetici' ve 'En İyi Marka' dallarında 'Oxford Socrates' ödülünü alan modacı Mehmet Sait Dalmış, Çukurambar'daki İşçi Blokları'nda bulunan sebze- meyve pazarında defile düzenledi. Pazarcı esnafı ve Ankaralılar, 2018 ilkbahar- yaz kreasyonunun sunulduğu defileye yoğun ilgi gösterdi. Pazarda defileyi görenler, podyuma çıkan mankenleri şaşkınlıkla izledi. Bazıları kişiler ise cep telefonlarının kameralarıyla modelleri görüntüledi.

Defile ile ilgili açıklama yapan modacı Mehmet Sait Dalmış, "Genelde insanlar halkın ulaşamayacağı yerlerde defile yapıyorlar. Ben de bu nedenle defileyi halkın ayağına getirmek istedim. Halkın ilgisi çok yüksekti. Çünkü bir ilki gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

İlk defa pazarda podyuma çıktığını belirten modellerden Aytül Yavuz, "10 yıldır modellik yapıyorum. İlk defa pazar yerinde bir organizasyon gerçekleşiyor. Bizde böyle bir yerde olduğumuz için çok heyecanlıyız" dedi. Diğer modeller de heyecanlı olduklarını, keyifli bir ortamda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Pazarcı esnafı ise çok güzel etkinlik olduğunu belirterek, çok beğendiklerini belirtti.