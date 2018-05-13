HABER

Ödüllü modacıdan sebze- meyve pazarında defile

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'Oxford Socrates' ödüllü modacı Mehmet Sait Dalmış tarafından İşçi Blokları'ndaki sebze- meyve pazarında defile düzenlendi.

Ödüllü modacıdan sebze- meyve pazarında defile

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, 'Oxford Socrates' ödüllü modacı Mehmet Sait Dalmış tarafından İşçi Blokları'ndaki sebze- meyve pazarında defile düzenlendi. Pazarcı esnafı ve Ankaralılar, defileye yoğun ilgi gösterdi.
İngiltere'de, 4 yıl önce 'En İyi Yönetici' ve 'En İyi Marka' dallarında 'Oxford Socrates' ödülünü alan modacı Mehmet Sait Dalmış, Çukurambar'daki İşçi Blokları'nda bulunan sebze- meyve pazarında defile düzenledi. Pazarcı esnafı ve Ankaralılar, 2018 ilkbahar- yaz kreasyonunun sunulduğu defileye yoğun ilgi gösterdi. Pazarda defileyi görenler, podyuma çıkan mankenleri şaşkınlıkla izledi. Bazıları kişiler ise cep telefonlarının kameralarıyla modelleri görüntüledi.
Defile ile ilgili açıklama yapan modacı Mehmet Sait Dalmış, "Genelde insanlar halkın ulaşamayacağı yerlerde defile yapıyorlar. Ben de bu nedenle defileyi halkın ayağına getirmek istedim. Halkın ilgisi çok yüksekti. Çünkü bir ilki gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.
İlk defa pazarda podyuma çıktığını belirten modellerden Aytül Yavuz, "10 yıldır modellik yapıyorum. İlk defa pazar yerinde bir organizasyon gerçekleşiyor. Bizde böyle bir yerde olduğumuz için çok heyecanlıyız" dedi. Diğer modeller de heyecanlı olduklarını, keyifli bir ortamda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.
Pazarcı esnafı ise çok güzel etkinlik olduğunu belirterek, çok beğendiklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Ödüllü modacıdan sebze- meyve pazarında defileÖdüllü modacıdan sebze- meyve pazarında defileÖdüllü modacıdan sebze- meyve pazarında defileÖdüllü modacıdan sebze- meyve pazarında defile

22 bin liramız cepte kalacak 22 bin liramız cepte kalacak
Güne damga vuran kare!Güne damga vuran kare!
Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.