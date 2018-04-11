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Odun yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Sivas’ta kasasına aşırı odun yüklenen bir kamyoneti trafikte görenler şaşırdı.Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde trafikte ilerleyen bir kamyonet görenleri şaşırttı.

Sivas’ta kasasına aşırı odun yüklenen bir kamyoneti trafikte görenler şaşırdı.
Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde trafikte ilerleyen bir kamyonet görenleri şaşırttı. Aşırı odun yüklü olduğu görülen kamyonet tehlikeye aldırış etmeden trafikte seyretti. Kamyoneti gören sürücüler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Uzun süre cadde üzerinde seyreden kamyonetin yolculuğu herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi.

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