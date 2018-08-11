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Odunlukta başlayan yangın ormana sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 01:16 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de, bir evin odunluğunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye kiplerinin çabası sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de, bir evin odunluğunda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye kiplerinin çabası sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

Habibler Mahallesi 2690 Sokak üzerinde bulunan bir evin odunluğunda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki ormanlık alana sıçradı. Sultangazi ve Arnavutköy'den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına yangın helikopteri de destek verdi. Bölgede ambulanslar da hazır bekletildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapan itfaiye erleri daha sonra bölgeden ayrıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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