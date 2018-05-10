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ODUNLUKTA TADİLAT YAPARKEN DEFİNE BULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:23 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Niyazi E., evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken bulduğu kesenin içinden çıkan 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu.

Haber-Kamera Adnan ÇELEBİNİĞDE,(DHA)NİĞDE'de Niyazi E., evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken bulduğu kesenin içinden çıkan 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu. Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim etti. Bor ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde oturan Niyazi E. müstakil evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken, kazılan bir alanda kese buldu. Kesenin içinden 308 parça sikke, küpe, yüzükten oluşan tarihi eser çıktı. Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri Niğde Müzesi'ne götürerek teslim etti.

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