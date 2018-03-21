Odunpazarı Belediyesi gazetecilerle Tayfun Talipoğlu’nu andı

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, ölümün birinci yılında Tayfun Talipoğlu için anma töreni düzenledi.

Bamteli ve Yol Hikayeleri adlı televizyon programları ile gönüllerde taht kuran ünlü televizyon programcısı, gazeteci ve yazar Tayfun Talipoğlu, ölümünün birinci yılında Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından anıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Dünya Ağaç Günü etkinlikleri kapsamında Kamboçya’da olduğu için anma törenine katılamazken, törenine Kurt adına Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüdai Doğu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile Eskişehir’de görev yapan gazeteciler katıldı.

“Dik duran, örnek alınası gereken gazetecilerden biriydi”

Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüdai Doğu, Tayfun Talipoğlu’nun ölümünün ardından bir yıl geçtiğini söyleyerek, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“1 yıldır Onun o etkileyici sesinden şiirler, hayat hikâyeleri dinleyemiyoruz. Tayfun Talipoğlu, Türkiye’de dik duran, örnek alınası gereken gazetecilerden biriydi. O kalemiyle direndi, onurlu bir yaşam sürdü. Ne yazık ki ülkemizde böyle onurlu gazetecilerin sayısı giderek azalıyor. Bu nedenle de Tayfun Talipoğlu’nun bu onurlu duruşu bütün gazetecilere örnek olmalıdır. Tayfun Talipoğlu, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi. Bu toprakların çocuğu. Eskişehir’e minnetini de bu kente Dünya’da ilk olan Daktilo Müzesi’ni kazandırarak gösterdi. Elindeki 80 daktiloyu Odunpazarı Belediyesi’ne bağışlayarak, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’nin ortaya çıkmasına öncü oldu. Zamansız ayrılışı, tüm Türkiye’ye olduğu gibi bize de tarifsiz bir acı yaşattı. Tayfun Talipoğlu adını, onun da daktilolarının olduğu bir müzede yaşatıyor olmak da bize gurur veriyor. Odunpazarı Belediyesi olarak, adını yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ben bir kez daha Tayfun Talipoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Ulusuna ve Eskişehirlilere başsağlığı diliyorum.”