HABER

Odunpazarı Belediyesi gazetecilerle Tayfun Talipoğlu’nu andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, ölümün birinci yılında Tayfun Talipoğlu için anma töreni düzenledi.Bamteli ve Yol Hikayeleri adlı televizyon programları ile gönüllerde taht kuran ünlü televizyon programcısı, gazeteci ve yazar Tayfun Talipoğlu, ölümünün birinci yılında Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından anıldı.

Odunpazarı Belediyesi gazetecilerle Tayfun Talipoğlu’nu andı

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, ölümün birinci yılında Tayfun Talipoğlu için anma töreni düzenledi.
Bamteli ve Yol Hikayeleri adlı televizyon programları ile gönüllerde taht kuran ünlü televizyon programcısı, gazeteci ve yazar Tayfun Talipoğlu, ölümünün birinci yılında Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından anıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Dünya Ağaç Günü etkinlikleri kapsamında Kamboçya’da olduğu için anma törenine katılamazken, törenine Kurt adına Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüdai Doğu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile Eskişehir’de görev yapan gazeteciler katıldı.

“Dik duran, örnek alınası gereken gazetecilerden biriydi”
Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüdai Doğu, Tayfun Talipoğlu’nun ölümünün ardından bir yıl geçtiğini söyleyerek, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“1 yıldır Onun o etkileyici sesinden şiirler, hayat hikâyeleri dinleyemiyoruz. Tayfun Talipoğlu, Türkiye’de dik duran, örnek alınası gereken gazetecilerden biriydi. O kalemiyle direndi, onurlu bir yaşam sürdü. Ne yazık ki ülkemizde böyle onurlu gazetecilerin sayısı giderek azalıyor. Bu nedenle de Tayfun Talipoğlu’nun bu onurlu duruşu bütün gazetecilere örnek olmalıdır. Tayfun Talipoğlu, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi. Bu toprakların çocuğu. Eskişehir’e minnetini de bu kente Dünya’da ilk olan Daktilo Müzesi’ni kazandırarak gösterdi. Elindeki 80 daktiloyu Odunpazarı Belediyesi’ne bağışlayarak, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’nin ortaya çıkmasına öncü oldu. Zamansız ayrılışı, tüm Türkiye’ye olduğu gibi bize de tarifsiz bir acı yaşattı. Tayfun Talipoğlu adını, onun da daktilolarının olduğu bir müzede yaşatıyor olmak da bize gurur veriyor. Odunpazarı Belediyesi olarak, adını yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ben bir kez daha Tayfun Talipoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Ulusuna ve Eskişehirlilere başsağlığı diliyorum.”

“Tayfun Talipoğlu Eskişehir aşığı idi”
Anma töreninde konuşan bir diğer isim de Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca oldu. Tayfun Talipoğlu’nu anlatmanın çok zor olduğunu belirten Karaca, “Anadolu basının bağrından çıkan Tayfun Talipoğlu, aynı zamanda bir Eskişehir aşığı idi. Kendisiyle en son ölümünden üç gün önce görüştüm. Aydın’da milletvekili adayı olduğu için bir konuyu kendisiyle konuşmak için aradım. Bana Eskişehir’i çok özlediğini söyledi. Hızlı trene binip geleyim, Kazım Başkan ile bir sohbet edelim demişti, ama nasip olmadı. Geçen yıl burada andık, cenazesine katıldık. Gerçekten Tayfun Talipoğlu Anadolu’nun sorunlarını Anadolu’nun ücra köşelerinde Bamteli ile gündeme getiren, çok nadir yetişen meslektaşlarımızdan biriydi. Çok zamansız ayrıldı aramızdan. Böylesi değerli bir meslektaşımızın adını böyle güzel bir müzede yaşattıkları için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve Odunpazarı Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Ben kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Hepimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncularından Cihat Değirmenci ve Ezgi Büyükdere Tayfun Talipoğlu’nun çok sevilen “Benim Yolum” adlı şiirini seslendirdi.
Tayfun Talipoğlu anması, usta gazetecinin fotoğrafına kırmızı karanfil bırakılması ile sona erdi.

Odunpazarı Belediyesi gazetecilerle Tayfun Talipoğlu’nu andı

Odunpazarı Belediyesi gazetecilerle Tayfun Talipoğlu’nu andı

Odunpazarı Belediyesi gazetecilerle Tayfun Talipoğlu’nu andı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

Genelkurmay Başkanı Akar sıfır noktasında

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

HSK Başkanı'ndan 'torpil' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

'Zülfikar'lı vedası çok konuşuldu! Eski Vali Necati Şentürk'ten ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.