Odunpazarı Belediyesi gazetecilerle Tayfun Talipoğlu’nu andı

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, ölümün birinci yılında Tayfun Talipoğlu için anma töreni düzenledi.
Bamteli ve Yol Hikayeleri adlı televizyon programları ile gönüllerde taht kuran ünlü televizyon programcısı, gazeteci ve yazar Tayfun Talipoğlu, ölümünün birinci yılında Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından anıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Dünya Ağaç Günü etkinlikleri kapsamında Kamboçya’da olduğu için anma törenine katılamazken, törenine Kurt adına Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüdai Doğu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile Eskişehir’de görev yapan gazeteciler katıldı.
“Dik duran, örnek alınası gereken gazetecilerden biriydi”
Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüdai Doğu, Tayfun Talipoğlu’nun ölümünün ardından bir yıl geçtiğini söyleyerek, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“1 yıldır Onun o etkileyici sesinden şiirler, hayat hikâyeleri dinleyemiyoruz. Tayfun Talipoğlu, Türkiye’de dik duran, örnek alınası gereken gazetecilerden biriydi. O kalemiyle direndi, onurlu bir yaşam sürdü. Ne yazık ki ülkemizde böyle onurlu gazetecilerin sayısı giderek azalıyor. Bu nedenle de Tayfun Talipoğlu’nun bu onurlu duruşu bütün gazetecilere örnek olmalıdır. Tayfun Talipoğlu, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi. Bu toprakların çocuğu. Eskişehir’e minnetini de bu kente Dünya’da ilk olan Daktilo Müzesi’ni kazandırarak gösterdi. Elindeki 80 daktiloyu Odunpazarı Belediyesi’ne bağışlayarak, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi’nin ortaya çıkmasına öncü oldu. Zamansız ayrılışı, tüm Türkiye’ye olduğu gibi bize de tarifsiz bir acı yaşattı. Tayfun Talipoğlu adını, onun da daktilolarının olduğu bir müzede yaşatıyor olmak da bize gurur veriyor. Odunpazarı Belediyesi olarak, adını yaşatacağımıza söz veriyoruz. Ben bir kez daha Tayfun Talipoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Ulusuna ve Eskişehirlilere başsağlığı diliyorum.”
“Tayfun Talipoğlu Eskişehir aşığı idi”
Anma töreninde konuşan bir diğer isim de Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca oldu. Tayfun Talipoğlu’nu anlatmanın çok zor olduğunu belirten Karaca, “Anadolu basının bağrından çıkan Tayfun Talipoğlu, aynı zamanda bir Eskişehir aşığı idi. Kendisiyle en son ölümünden üç gün önce görüştüm. Aydın’da milletvekili adayı olduğu için bir konuyu kendisiyle konuşmak için aradım. Bana Eskişehir’i çok özlediğini söyledi. Hızlı trene binip geleyim, Kazım Başkan ile bir sohbet edelim demişti, ama nasip olmadı. Geçen yıl burada andık, cenazesine katıldık. Gerçekten Tayfun Talipoğlu Anadolu’nun sorunlarını Anadolu’nun ücra köşelerinde Bamteli ile gündeme getiren, çok nadir yetişen meslektaşlarımızdan biriydi. Çok zamansız ayrıldı aramızdan. Böylesi değerli bir meslektaşımızın adını böyle güzel bir müzede yaşattıkları için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve Odunpazarı Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Ben kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Hepimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncularından Cihat Değirmenci ve Ezgi Büyükdere Tayfun Talipoğlu’nun çok sevilen “Benim Yolum” adlı şiirini seslendirdi.
Tayfun Talipoğlu anması, usta gazetecinin fotoğrafına kırmızı karanfil bırakılması ile sona erdi.
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