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Odunpazarı Belediyesi tiyatro severleri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, ‘Sanat Odunpazarı’nda’ sloganıyla çalışmalarına devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, nisan ayında da tiyatro severler ile buluşmaya devam edecek.

Odunpazarı Belediyesi tiyatro severleri bekliyor

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, ‘Sanat Odunpazarı’nda’ sloganıyla çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, nisan ayında da tiyatro severler ile buluşmaya devam edecek. Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezinde tiyatro severlerle bir araya gelecek olan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, nisan ayındaki gösterimlerine 3 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’da ’Sokak Kedileri’ adlı çocuk oyunu ile başlayacak.
Başarılı oyunları ile tiyatro severlerin gönlünde taht kuran Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, mart ayında birçok oyunu kapalı gişe oynadı. Hafta içi çocuk oyunlarını minik izleyicilerinin beğenisine sunacak olan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 4 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Sokak Kedileri adlı çocuk oyunu ile minik tiyatro severlerle buluşacak. 5 Nisan 2018 Perşembe günü saat 20.00’de Kederli Kadınlar Kulübü ile tiyatro severlerin karşısına çıkacak olan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 7 Nisan 2018 Cumartesi Günü 20.00’de de 7 Kocalı Hürmüz ile tiyatro severlerin karşısına çıkacak.

Odunpazarı Belediyesi tiyatro severleri bekliyor

Odunpazarı Belediyesi tiyatro severleri bekliyor

Odunpazarı Belediyesi tiyatro severleri bekliyor

Odunpazarı Belediyesi tiyatro severleri bekliyor

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