Odunpazarı Belediyesinden kandil simidi

Odunpazarı Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Çarşı Camii ve Esnaf Sarayı önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Miraç Kandilini kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, belediye görevlileri yaklaşık 8 bin kandil simidi dağıttı. Odunpazarı Belediyesi’nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.
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