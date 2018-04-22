Odunpazarı’nda galeriler 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz

Odunpazarı Belediyesi yaptığı açıklamayla bünyesindeki galerilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara ücretsiz olarak ziyarete açılacağını belirtti.
Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili için Eskişehir’i ziyaret edenlere ve Eskişehirlilere galerileri gezme imkânı sunuyor. Belediyeye bağlı Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi ve Çağdaş Sanatlar Galerisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açık olacağı duyurulurken, yetkililer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Odunpazarı Belediyesi Galerini gezen çocuklara ise girişlerin ücretsiz olduğunu açıkladı.
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