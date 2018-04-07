Odunpazarı’nda galerilerin açılış kapanış saatleri değişti

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi’ne ait galerilerin 15 Ekim tarihine kadar açılış ve kapanış saatleri değişti.

Eskişehir’in en çok turist alan bölgelerinden olan Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi’ne ait “Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi”, “Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi”, “Ahşap Heykeller Galerisi” ve “Lületaşı Galerisi”nin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, daha önceden 10:00 - 18:00 olan açılış ve kapanış saatlerinin 15 Ekim tarihine kadar 09:00 - 18:00 olarak değiştirildiği belirtildi. Yetkililer ayrıca Pazartesi günleri galerilerin kapalı olduğunu, diğer günlerde ise galerilerin öğle molası saatinde de açık olduğunu belirtti.