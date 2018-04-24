Odunpazarı’nda Su Kabağı Tasarım sergisi

Kültür sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) Su Kabağı Tasarım Sergisi açmaya hazırlanıyor.

Çini boyamadan origami sanatına, gümüş takı tasarımlarından su kabağı oymacılığına kadar pek çok sanat dalında üretim yapmakta olan Nezahat Hasçelik, 27 Nisan 2018 Cuma Günü YKSM’de Su Kabağı Tasarım Sergisi açacak. Fuaye alanında yer alacak serginin açılışı 17.30’da gerçekleşecek.

Eskişehir doğumlu el sanatları ustası Nezahat Hasçelik’in büyük emekler vererek oluşturduğu Su Kabağı El Sanatları Sergisi, bir hafta süreyle YKSM’nin fuaye alanında yer alacak.