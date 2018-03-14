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Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, SOBE ve Koca Çınar Yaşam Merkezi’nden sonra yaşlılara yönelik çalışmalarına devam ediyor.Odunpazarı Belediyesi, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

Odunpazarı Belediyesi, SOBE ve Koca Çınar Yaşam Merkezi’nden sonra yaşlılara yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti ile ihtiyacı olan vatandaşların yüzü gülüyor. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ’Sağlık Odunpazarı ile Evinizde’ (SOBE) projesi ile ihtiyacı olan vatandaşa ücretsiz kişisel bakım hizmeti veriyordu. Odunpazarı Belediyesi SOBE ile gerçekleştirdiği ev temizliği, tırnak kesimi, saç ve sakal tıraşı gibi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler artık ’Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’ de veriyor. Hizmetten yaş ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabilecek.
Yaşlı, hasta ve engelli yakını olan vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarından büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

Odunpazarı’ndan ‘Evde Hasta ve Yaşlı Yıkama Hizmeti’

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