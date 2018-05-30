HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yılda bir kez düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

PARİS (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yılda bir kez düzenlediği Bakanlar Konseyi Toplantısı Paris'te yapıldı.

Toplantıya Türkiye adına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Küresel Bağlamda OECD: Genel Sekreter'in Stratejik Eğilimleri" başlıklı oturumda bir konuşma yaptı.

Toplantıya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, OECD Genel Sekreteri Angel Guria ve üye ülkelerin Ekonomi Bakanlarının yanı sıra bu yıl OECD üyeliğine kabul edilen Kolombiya'nın Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de katıldı.

Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın bu yılki ana teması, "Daha sorumlu, etkin ve kapsayıcı çıktılar için çok taraflılığın yeniden şekillendirilmesi" olarak belirlendi.

Oturumlarda, ekonomik istikrasızlıkların sebeplerinin daha iyi anlaşılması, OECD standartlarının daha etkin tanıtımının sağlanması, çevre konusunda karşılaşılan sorunlara çözüm aranması, dijital dönüşümden daha etkili faydalanılması ve mali akışlarda bütünlük gibi konularda uluslararası iş birliğinin rolünün ele alınması hedeflerinin üzerinde durulurken, bu alanlarda yapılacak uluslararası iş birliğiyle ülkelere nasıl yardımcı olunabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, uluslararası verilerin toplulaştırılması, en iyi uygulamaların paylaşılması, standart oluşturulmasında sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması gibi konularda OECD'nin rolü ile küresel ve birbirine bağlı ekonomik düzenle ilgili veri toplanmasında uluslararası topluma duyulan ihtiyaç konuları gündeme geldi.

Toplantı sonunda OECD Bakanlar Konseyi üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğrenŞans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren
Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladıPervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Mehmet Şimşek OECD

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.