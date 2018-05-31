OECD İstanbul Merkezi için mutabakat zaptı imzalandı

PARİS (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) İstanbul’da politika üretebilecek bir merkezinin açılmasına ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Zeybekci, OECD Genel Merkezi'nde düzenlenen imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Türk hükümeti olarak İstanbul'u tüm bölge için bir kültür, ticaret ve ekonomi merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Avrasya, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika, İstanbul tüm kıtaların lojistik olarak birleşme noktası haline geldi." dedi.

Bakan Zeybekci, söz konusu merkezin açılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Zeybekci, ayrıca birçok uçuşun artık İstanbul üzerinden aktarmalı şekilde gerçekleştiğine işaret etti.

OECD Genel Sekreteri Gurria ise "İstanbul her zaman medeniyetlerin kesiştiği şehir olmuştur. Yeni merkez stratejik bir yerde kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için referans noktası olacaktır." diye konuştu.

Gurria, merkezin, OECD’nin ortaklarıyla olan ilişkilerini geliştirme konusunda çok büyük rol oynayacağını belirterek, "OECD’nin kurucu üyelerinden biri olan Türkiye’de bir merkez açmak, kendi başına güçlü bir sembol teşkil edecek ve milliyetçilik, tecritçilik ve korumacılığın arttığı bu dönemde OECD’nin ortaklarıyla birlikte çalışma konusunda istekli olduğu mesajını verecek." değerlendirmesinde bulundu.