OFAD’dan birlik ve beraberlik gecesi

Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği (OFAD) tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Birlik ve Beraberlik Yemeği’nin 8’incisi yapıldı.

Ley Ley Restorandaki geceye, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya’nın aralarında olduğu yaklaşık 300 davetli katıldı. Gecede dernek üyeleri ve davetliler, müzik eşliğinde eğlendi.

OFAD halk oyunları ekipleri, folklor gösterisi sunarken, dernek bünyesinde eğitim alan kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi.

OFAD Başkanı Bayram Avcı, 2017-2018 eğitim sezonunda, kurslarda 41 çocuk, 10 kadın ve 12 erkek katılımcının eğitim aldığını söyledi.

Avcı; “Bu yıl 8’incisini yaptığımız gecemiz diğer yıllara oranla daha coşkulu geçti. Çünkü bu yıl 7-12 yaş arası 41 çocuğumuz eğitimlerin ardından başarı belgelerini almaya hak kazandı. Derneğimizin kurulduğu günden bu yana bizden desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik olmak üzere belediye meclis üyelerine, çocuklarımızın ailelerine, fedakar öğretmenlerimize, derneğimizin yönetici ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.