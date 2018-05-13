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Off-road tutkunu kadınlar pistlerin tozunu attırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

Eşleri sayesinde tanıştıkları off-road yarışlarında ter döken 25 kadın, kurdukları "Kız Gibi Off Road Kulübü" ile pistlerde mücadele ediyor - Kız Gibi Off Road Kulübü Başkanı Handegül Turunç: -"Türkiye'deki tek kadın off road kulübüyüz. Derneğimizi kurduktan sonra dikkat çekmeyi başardık. Şu anda 25 resmi kayıtlı üyemiz var ama destek veren daha fazla kadın var" - "Sağ olsun eşlerimiz bize çok destek oluyor. Araçlarımızı kırıp döktüğümüzde tamirlerini yapıyorlar. Bize servis hizmeti yapıyorlar. Bizden daha çok çamurlanıyorlar"

ÖMER ÜRER - Türkiye'de eşlerinin desteğiyle çok sayıda off-road etkinliğine katılan 25 kadın, evdeki eş dayanışmasını pistlere yansıtmalarının yanı sıra kurdukları kulüp bünyesinde verdikleri mücadele ile bu spora merak salan kadınları cesaretlendiriyor.

Eşleri sayesinde tanıştıkları off-road sporunda yaklaşık 2 yıl önce "Kız Gibi Off Road Kulübü"nü kuran ev hanımı ve çalışan kadınlar, çocuklarıyla geldikleri yarışlarda erkek rakipleri gibi pistlerde mücadele ediyor.

"Karadeniz Kupası" ve "Türkiye Off-Road Şampiyonası"nın yanı sıra "Baja Troia Turkey" ile "Uluslararası İran Off-Road Kupası" yarışlarında yer alan kadın sporcular, 6 kişiyle başladıkları maratonda 25 kayıtlı üyeye ulaştı.

Türkiye'de ilk kadın off-road kulübü olma özelliğine sahip kulüpteki kadınlar, zaman zaman eşlerine rakip olsalar da onlardan aldıkları destekle bu spora meraklı olan kadınları cesaretlendiriyor.

- "Erkeklere de rakibiz"

Kız Gibi Off Road Motor ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Handegül Turunç, dernek kurma fikrinin bu sporu yapan kadınlarla sürekli etkinliklerde buluşmalarından dolayı çıktığını belirtti.

İlk etapta bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda olduklarını ancak kulüp kurduktan sonra sayılarının arttığını aktaran Turunç, "Türkiye'deki tek kadın off-road kulübüyüz. Derneğimizi kurduktan sonra dikkat çekmeyi başardık. Şu anda 25 resmi kayıtlı üyemiz var ama destek veren daha fazla kadın var." diye konuştu.

Turunç, daha önce de motokros sporu ile uğraştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ben daha önce motor sporlarına meraklıydım ve yapıyordum. Motosikletten daha güvenli olsun diye 4 tekere geçtim. Off-road'u eşimden öğrendim. Öğrendikten sonra arkadaşlarla bir araya geldik ve devam ediyoruz. Arkadaşlarla rakip olduğumuz gibi, eşlerimizle de aynı klasmanda yarışıyoruz ve erkeklere de rakibiz."

Eşleri ile evde hayat arkadaşı, pistte rakip olduklarını anlatan Turunç, "Sağ olsun eşlerimiz bize çok destek oluyor. Araçlarımızı kırıp döktüğümüzde tamirlerini yapıyorlar. Bize servis hizmeti yapıyorlar. Bizden daha çok çamurlanıyorlar. Bize destekleri bu manada çok büyük." dedi.

Turunç, yarış bittikten sonra çocuğuyla ilgilendiğini vurgulayarak, "Yarış esnasında çocuğuma diğer arkadaşlarım ve eşim bakıyor. Tanıdıklara emanet edip, yarış bittiğinde tekrar alıyorum onlardan. Uzun süredir yarışıyorum, alıştık artık. Eşlerimiz hem servis hizmeti yapıyor hem de çocuklarımıza bakıyorlar." şeklinde konuştu.

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Düzce kadın Off Road

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