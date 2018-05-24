Ofis basan kızlar terör estirdi!

Olay, 14 Mayıs’ta, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, plazadaki bir ofiste çalışan arkadaşları İ.D.’nin (18) arkalarından konuştuklarını ileri süren 20’li yaşlardaki R.Y., E. ve adı öğrenilemeyen 3 kız öğle saatlerinde ofise geldi. İ.D. ile bir süre konuşan kızlar, daha sonra küfür ve tehdit edip, dövmeye başladı. Ofiste adeta terör estiren kızlar bunlarla da yetinmedi. İ.D.’yi ofisin banyosuna götüren kızlar, burada kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Ardından da tekrar masasına getirerek, bıçakla tehdit edip ve yüzünü çizip, kıyafetlerini çıkararak, kamera karşısında özür dilemesini istedi. Bu anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydeden kızlar, görüntüleri de sözde "ibret" olması için sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkin görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.

"KORKUDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAMADIM"



İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonla ulaştığı İ.D., ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu belirterek, “Onların arkasından konuştuğumu iddia ettikleri için ofisimi bastılar. Daha önce onları burada ağırlamıştım. ‘Seni satarız, şöyle yaparız, böyle yaparız’ diye tehdit ettiler. ‘Sen bizim arkamızdan konuşamazsın’ dediler. Sorun aslında benim bunların arkalarından konuştuğum iddiası. Güya ben, ‘Bunlar erkeklerle birlikte oluyorlar, konuşuyorlar’ demişim” ifadelerini kullandı.

İ.D., korkudan suç duyurusunda bulunamadığını da belirterek, can güvenliğinin olmadığını ve ilgililerin kızlar hakkında işlem yapmasını istedi.