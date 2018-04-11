"Oflu Hoca Trakya"da filminin galası Lüleburgaz'da yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Oflu Hoca serisinin son filmi "Oflu Hoca Trakya"da filminin galası film ekibinin katılımıyla Lüleburgaz'da yapıldı.
Yönetmen Adem Kılıç, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oflu Hoca karakterinin izleyenler tarafından artık iyi bilindiğini ve sevildiğini söyledi.
Kılıç, izleyicilerin filme ve Oflu Hoca karakterine yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Oflu Hoca'nın Trabzon’da neredeyse yaşamadığı macera ve komik olay kalmadı. Bu bölümde daha komik hale nasıl getiririz diye düşündük. Trabzon gibi, Karadeniz gibi yine komik bir yöre seçtik, Trakya bölgesi. Oflu Hoca burada hiç hazır olmadığı, beklemediği birçok sürprizle karşılaşıyor ve bunlarla uğraşırken başına inanılmaz komik olaylar geliyor." ifadelerini kullandı.
Trakya'nın renkli kültürü ile Oflu Hoca’nın karakterinin filmde eğlenceli bir şekilde işlendiğini dile getiren Kılıç, "Oflu Hoca’nın tıpatıp benzeri ama hiçbir ortak özelliği olmayan bir karakter de var bu kez filmde. Haspi. İkisinin arasındaki birebir benzerlikten dolayı başlarına farklı olaylar geliyor. İkisi için de sürprizler olacak." ifadelerini kullandı.
Yönetmen Kılıç, Lüleburgaz'da gerçekleşen çekimlerin 16 Ekim 2017’de başladığını ve bir ay sürdüğünü, filmin senaryo ve hikaye süreciyle birlikte hazırlık aşamasının bir yılı aştığını kaydetti.
Yeni filmde farklı bir kadronun rol aldığına işaret eden Kılıç, "Önceki Oflu Hoca serisi filmlerinden Çetin Altay var. İki karakteri oynuyor. Bir de Seymen Aydın var. Diğer bütün oyuncularımız yeni. Hepsi çok özellikli, iyi ve komediye yatkın oyuncular. Film de çok sevilecek." değerlendirmesinde bulundu.
- Çetin Altay iki karakteri canlandırıyor
Oflu Hoca karakterini canlandıran Çetin
Altay ise filmin 13 Nisan'da vizyona gireceğini söyledi.
Diğer bölümlerden farklı olarak, filmin Trakya’da çekildiğini söyleyen Altay, "Ben iki karakteri canlandırıyorum. Biri Trakyalı, diğeri de bizim Oflu Hoca. Dolayısıyla Trakya insanıyla Karadeniz mizahı birleşince çok acayip bir şey çıktı ortaya." dedi.
Altay, yeni rol arkadaşlarına da değinerek, "Arkadaşlarımızın hepsi çok başarılı. Çok iyi ve yetenekliler. Hikayemiz de çok farklıydı. Başka bir coğrafyada iki karakterle çekme değil de Oflu Hoca’yı oraya götürürsek nasıl olur diye başta bir düşündük ve 'güzel olur' dedik. İlk filmde, böyle bir şeye göre ayarlayalım demiştim. Bu filmde alışılmışın dışına çıktık. Senaryomuzu yazan kardeşimiz Ferhat Ergün de çok güzel uydurmuş. Öyle güzel uydurmuş ki hikayeyi biz daha okurken çok beğendik. Çok keyifli okuma provaları yaptık." diye konuştu.
Filmle artık özdeşleştiğini kaydeden Altay, "Artık herkes 'Hoca hoş geldin’ diyor. Bu durumdayız. Sağ olsunlar. Bu güzel bir şey. Karakter sevildi." dedi.
Çetin Altay, çekimler boyunca, bölge halkının da kendilerine çok yardım ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Trakya insanı çok yardımsever ve misafirperver. Filmin içinde de çokça varlar. Biz de burada en güzel şekilde çalıştık. Dolayısıyla diğer bölümlerden farklı olarak hem başka bir coğrafyaya geldik hem de iki şehrin mizahı birleşti. Ben bu bölgeyi de buranın ağzıyla oynadım. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Cuma günü göreceğiz. İş bizden çıktı artık. Yaptık, çektik, bitirdik. Karakterleri ete kemiğe bürüdük ve artık seyircinin noktayı koyacağı yerdeyiz. Ben büyük konuşmak istemiyorum tabii ama filme çok güvendiğim için, filmden çıkan herkesin ‘Gidin, şu filmi izleyin’ diyeceğine eminim."
İlk kez bir filmde iki karakteri canlandırdığının altını çizen oyuncu Altay, "Daha önce sahnede iki saat içinde 8 karakteri oynadığımız oldu ama bir filmde ilk kez iki karakteri oynadım. Daha çok çalışmayı gerektiriyor. Biraz yorucu ama çok keyifli bir şey. İyi olduğunu düşünüyorum. Çok güvenmeseydim, böyle bir şeyi yapmazdım. Dolayısıyla çok güzel oldu. Bu iki karakterin acayip karışık durumları da var. Filmde göreceğiz bunu da. Onlarla çok eğleneceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Yapımcılığını TAFF & Üçgen Yapımevi'nin üstlendiği filmde Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç, Seymen Aydın, Ececan Gümeci, Buket Dereoğlu, Bahtiyar Engin, Hidayet Erdinç ve Hülya Aydın rol aldı.
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