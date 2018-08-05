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Of'ta icazet töreni yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:05 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak: "Son 10 yılda yaklaşık 5 milyona yakın hanım kardeşimiz de Kur'an-ı Kerim öğrendi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme tamam. Artık Kur'an'ı anlamak ve yaşamımıza uygulamak için çaba harcayacağız"

Trabzon'un Of ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 80 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Of İlçe Müftülüğü bünyesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi veren Kur'an kurslarında eğitim alan hafızlar, Of Belediyesi önünde toplanarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Çarşıbaşı Büyük Camisi'ne geldi. Burada mehter ekibi tarafından seslendirilen marşları dinleyen vatandaşlar ve hafızlar, cemaatin tekbir sesleri eşliğinde camiye girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak,
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan töreninde yaptığı konuşmada, 2018 yılında mezun hafızların sayısının bine ulaştığını söyledi.

Çalışmalar sonucunda ülke genelindeki belgeli hafız sayısının 150 bin civarında olduğunu dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

"25 bine yakın Kur'an kursumuzda 20 bini kadrolu ve 24 bini de fahri görevli olmak üzere toplam 44 bin Kur'an eğitmeni ile gençlerimize Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Son 10 yılda yaklaşık 5 milyona yakın hanım kardeşimiz de Kur'an-ı Kerim öğrendi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme tamam. Artık Kur'an-ı anlamak ve yaşamımıza uygulamak için çaba harcayacağız."

İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Of Kaymakam Vekili Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Trabzon Hafızlar Derneği Federasyonu adına Ahmet Özdemir de selamlama konuşması yaptı.

İstanbul Piyalepaşa Camii İmam Hatibi İshak Danış ve Nurullah Dindar hocanın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda Reisül Kurra vekili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun önderliğinde, mezun olan öğrenciler tarafından da kısa süreler okundu.

Prof. Dr. Aşıkkutlu'nun yaptığı dua ve kılınan öğle namazının ardından icazet töreni sona ererken, hafız olan öğrencilere Yeşilyurt ailesi ve Albayrak Vakfı tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin A icazet töreni Of Trabzon

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