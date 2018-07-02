HABER

OĞLU DENİZDE KAYBOLAN KALP HASTASI BABANIN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

  Ramazan EĞRİ / İstanbul, DHA  Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kaybolmuş,  arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı.

Ramazan EĞRİ / İstanbul, DHA
Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kaybolmuş, arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara helikopter de katılıyor.

BABASI HASTANEDEN GELDİ
Kalp rahatsızlığından hastanede tedavi görmekteyden oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kuloğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyor. Çocuğunun bir an evvel bulunmasını isteyen Turgay Kuloğlu, "Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım" dedi. Turgay Kuloğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.
Serkan Kuloğlu'nun bir yakını da aramaların yetersiz olduğunu belirterek, "İnsan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş" diye konuştu.

EŞİ İP ATMIŞTI
Dün öğle saatlerinde Serkan Kuloğlu (27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil'den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kuloğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi.
Dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmaları bu sabah saatlerinde tekrar başladı.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Aile yakınları
-Babasının telefon konuşması
-Babayla röp
-Aile yakınıyla röp
-Sahil güvenlik botu çalışma
-Sahil güvenlik helikopteri çalışma
-Genel ve detay

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
GÜNCELLEME - Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildiGÜNCELLEME - Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Oğlu denizde kaybolan kalp hastası babanın endişeli bekleyişiOğlu denizde kaybolan kalp hastası babanın endişeli bekleyişi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

Ankara'da cansız bedeni bulunan küçük Eylül'ün son isteği 'baba kavun getir' olmuş

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Ölü bulunan müzisyen Metin Kor'la ilgili kafa karıştıran açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Eylül cinayeti ile ilgili son dakika açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Eylül cinayeti ile ilgili son dakika açıklama

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018

Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018

Bursa’da pitbull dehşeti! Yoldan geçen yaşlı adama saldırdı

Bursa’da pitbull dehşeti! Yoldan geçen yaşlı adama saldırdı

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.