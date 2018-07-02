Oğlu denizde kaybolan kalp hastası babanın endişeli bekleyişi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) KARTAL açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu (27), ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kaybolmuş, arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara helikopter de katılıyor.

BABASI HASTANEDEN GELDİ

Kalp rahatsızlığından hastanede tedavi görmekteyken oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kulaoğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyor. Çocuğunun bir an evvel bulunmasını isteyen Turgay Kulaoğlu, “Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım” dedi. Turgay Kulaoğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.

Serkan Kulaoğlu'nun bir yakını da aramaların yetersiz olduğunu belirterek, “ insan kayboldu bir tane polis ekibi yok. Bu nasıl bir insanlık ya. Yardımınızı bekliyoruz. Olmaz böyle bir şey. Bir tane dalgıç var. Ne kadar ekip varsa buraya bekliyoruz. Çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz. Olmaz böyle bir şey insanlık ölmüş” diye konuştu.