"Gecenin bir anında uyanıyor. Gece saat 01.00-02.00 gibi aniden çığlık atıyor. Konuşamadığı, derdinin anlatamadığı için de anlayamıyorsunuz. Çoğu baba kabullenemeyip bırakıyor eşini bu durumda. Böyle olunca annelere daha çok iş düşüyor. Hem annelik hem babalık yapmak zorunda kalıyorlar. Otizm hastalığının en büyük tedavisi yoğun ilgi göstermek. Kendi zamanınızı çocuğuna ayırmanız gerekiyor. Uykusuz kalıyorsunuz. Gece uyanıyor, çığlıklar atıyor. Onu sakinleştirmek için uykunuzu bölüyorsunuz. Bu durum büyük sabır gerektiriyor. Yorgun oluyorsunuz, dinlenmeniz gereken sürede çocuğunuzla ilgilenmeniz gerekiyor. Devamlı takıntıları oluyor."

Baba Fakiroğlu, oğullarının konuşmakta zorluk çektiğini, bu yüzden bir sıkıntısı olduğunda ne demek istediğini anlayamadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

Doktorda oğluna yüzde 80 otizmli teşhisi konduğunu vurgulayan Fakiroğlu, bu süreçten sonra tüm hayatlarının, yaşam biçimlerinin, alışkanlıklarının değiştiğini, eşiyle tüm programlarını oğlu Deniz'e göre yaptıklarını kaydetti.

\

- "Baba kelimesini duyunca çok mutlu oldum"

Fakiroğlu, otizm teşhisi konulmasının ardından oğlu Deniz'i rehabilitasyon merkezine götürdüğünü aktardı.

Rehabilitasyon merkezinin, oğlunun gelişimine büyük katkı sağladığını, konuşmayı, cümle kurmayı burada öğrendiğini ifade eden Fakiroğlu, "Oğlumdan 'baba' kelimesini ilk defa 5 yaşında duydum. Zaten 'anne' kelimesini daha yeni yeni söylemeye başladı. 'Baba' kelimesini duyunca çok mutlu oldum." dedi.

Deniz'in akranlarına göre geride olduğunu, bu yüzden yoğun bir eğitim aldığını dile getiren baba Fakiroğlu, şöyle konuştu:

"Çok yoğun bir eğitim alıyor. Daha da fazla alması gerekiyor çünkü aradaki açıklığı kapatması gerekiyor. Diğer yaşıtlarından geride. Zekası iyi ama öğrenme konusunda güçlük çekiyor. Galatasaray taraftarıyım ben. Gidip de bir maçını izlemişliğim yoktur. Evde radyodan takip edebiliyorum ancak. Çok vaktim olmuyor. Maça gidecek vaktimi oğlumla değerlendiriyorum."

\

- "Otizm kelimesinin ne anlama geldiğini bilmiyordum"

Otizm teşhisi konduktan sonra bu durumu kabullenmenin kendileri için zor olduğunu belirten Fakiroğlu, "Ben otizmin ne olduğunu bilmiyordum. İlaçla tedavi edilebilir sandım ama öyle değilmiş. Otizmin gerçek anlamını öğrendikten sonra kabullenmek biraz zor oldu. Bunu yaşayan bilir, çok zor bir durum gerçekten. Normal çocuklardan çok farklı, davranışları hareketleri her şeyi farklı. Onu anlamak çok zor. Neden sonuç ilişkisi kuramıyorlar." diye konuştu.

