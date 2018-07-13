"Oğlumuz değil, vatan elden gitseydi kahrolurduk"

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Can Açıkgöz'ün ailesi, çocuklarıyla gurur duyuyor.

Hain darbe girişimi sırasında çocukları şehit düşen baba Fahrettin ve anne Nebiye Açıkgöz, Sinop'ta katıldıkları programda darbe girişimi ve sonrasındaki süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Baba Fahrettin Açıkgöz, oğlunun vatan ve millet sevgisiyle büyüdüğünü, bu nedenle 15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden darbecilere direnmek için sokağa çıktığını söyledi.

Şehit oğluyla en son telefonda görüşme imkanı olduğunu anlatan Açıkgöz, "O Ankara'da, biz ise Gebze'deydik. Beni aradı ve dışarı çıktığını söyledi. Biz de o görüşmenin ardından Gebze'de sokağa çıktık." dedi.

Kalkışmanın ertesi günü oğlunun şehit haberini aldıklarını belirten Açıkgöz, "FETÖ örgütü, geçmişte de çocuğumuzu bir hayli zorladı. Zaten bunlar başarılı öğrencileri takip ederek almaya çalışıyorlar. Bizim çocuğumuz da çok başarılı bir öğrenciydi. O dönemler çocuğumuzu bu örgüte kaptırmamanın peşine düşmüştük. Hamdolsun, kaptırmadık. Zaten 15 Temmuz'da da geçek yüzlerini hep beraber gördük." ifadelerini kullandı.