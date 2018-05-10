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Oğlunu kanserden kaybeden anne 2 yıl sonra kanser oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da oğlu Mevlüt'ü (22) kanserden kaybeden Ayşin Kara (47), 2 yıl sonra gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi.

Oğlunu kanserden kaybeden anne 2 yıl sonra kanser oldu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da oğlu Mevlüt'ü (22) kanserden kaybeden Ayşin Kara (47), 2 yıl sonra gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Oğlunun yaşadıklarını, kendisine lösemi teşhisi konulunca daha iyi anladığını belirten Kara, “Oğlumun başaramadığını, inşallah ben başaracağım" dedi.
Antalya'da oturan Ayşin Kara, 2 yıl önce oğlu Mevlüt Kara'yı vücudunda kızarıklık şikayetiyle hastaneye götürdü. Ayşin Kara, lenfoma teşhisi konulup, hastaneye yatırılan oğluyla birlikte 4 ay boyunca hastalıkla mücadele etti. Kuaför olan Mevlüt Kara'nın hastalığının ileri evre olması nedeniyle yapılan tedavilerden sonuç alınamadı.
Kaybettiği oğlu Mevlüt'ün aylarca hayali gözünün önünden gitmeyen Ayşin Kara, 2 yıl sonra bazı şikayetlerle gittiği hastanede bu kez kendisinin kanser olduğunu öğrendi. Lösemi teşhisi konulan Ayşin Kara, yapılan tedavilere karşın hastalığının nüksetmesi üzerine kök hücre nakli oldu. “Bunların hepsi Allah'ın takdiri ilahi" diyen Kara, şimdi iyileşeceği günleri bekliyor.
'OĞLUMUN BAŞARAMADIĞINI BEN BAŞARACAĞIM'
Yaşadıkları acılı günleri anlatırken sesi titreyen Ayşin Kara, “İnşallah oğlumun başaramadığını ben başaracağım" dedi. Oğlu Mevlüt Kara'nın son derece sağlıklı büyüdüğünü ve o güne kadar hiçbir şikayeti olmadığını belirten Kara, vücudunda kızarıklık şikayetiyle gittikleri hastanede lenfoma tanısı konulduğunu söyledi. 4 ay hastanede yatan oğlunun yapılan tüm tedavilere karşın hayatını kaybettiğini belirten acılı anne, “Oğlumdan 2 yıl sonra da ben rahatsızlandım. Lösemi teşhisi konuldu. Oğlumun tedavi gördüğü hastanede olmak istemedim, çünkü hep oğlum gözümün önüne gelirdi. Onun için tedavimi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürüyorum. Birkaç hafta önce ilik nakli oldum. Kendimi iyi hissediyorum. Şimdi anlıyorum, oğlum nasıl dayanmış bu hastalığa" diye konuştu.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, Ayşin Kara'ya kız kardeşinden kök hücre nakli yapıldığını ve şu anda iyileşme sürecinde olduğunu söyledi.

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Oğlunu kanserden kaybeden anne 2 yıl sonra kanser olduOğlunu kanserden kaybeden anne 2 yıl sonra kanser oldu

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