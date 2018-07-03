Oğlunu öldüren annenin yargılandığı davada karar

Sanık avukatı da Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tarafından gözlem altında bir süre tutulduktan sonra hazırlanan raporda, sanığın işlenen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetisine sahip olmadığının anlaşıldığını aktararak bu rapora katıldıklarını dile getirdi.

Hakkındaki suçlamalar için savunmasını yapması istenen Z.K, olayı çok iyi hatırlayamadığı ve anlatmak istemediği için susma hakkını kullanacağını ifade etti.

Z.K'nin karakol ve savcılıktaki ifadelerini okuyan mahkeme başkanı, sanık için oğlunu yastıkla bastırarak ölümüne sebep olduğu için kamu davası açıldığını belirtti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlanan anne Z.K'nin, ceza ehliyeti yerinde olmadığı için tahliye edilerek tedavisi için yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna nakledilmesine karar verildi.

Mahkeme başkanı da salonda bulunan sanık Z.K'nin eşi İ.K'ye müşteki sıfatıyla davaya müdahil olabileceğini ifade ederek, şikayetçi olup olmayacağını sordu.

İ.K soru üzerine, "Davacı, şikayetçi değilim. Ne desem boş, çocuğum geri gelmeyecek." dedi.

Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün davaya müdahil olma talebini kabul etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, oğlu N.T.K'yi boğarak öldürdüğünün dosyadaki tüm delil ve belgelerle belirlendiğini, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan rapora göre, sanığın ceza ehliyetinin olmadığı ve ceza verilmesine yer olmadığının anlaşıldığını aktararak, sanığın akıl hastalarına özgü yüksek güvenlik önlemleri alınarak tahliyesini ve akıl hastanesine sevk edilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, düzenlenen rapor doğrultusunda ceza ehliyeti olmadığı için bulunduğu cezaevinden tahliyesine ancak serbest bırakılmadan, tedavi edilmek üzere yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verdi.