Oğlunu öldüren annenin yargılandığı davada karar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlanan anne Z.K'nin, ceza ehliyeti yerinde olmadığı için tahliye edilerek tedavisi için yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna nakledilmesine karar verildi.
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Z.K, avukatı ve yakınları katıldı.
Z.K'nin karakol ve savcılıktaki ifadelerini okuyan mahkeme başkanı, sanık için oğlunu yastıkla bastırarak ölümüne sebep olduğu için kamu davası açıldığını belirtti.
Hakkındaki suçlamalar için savunmasını yapması istenen Z.K, olayı çok iyi hatırlayamadığı ve anlatmak istemediği için susma hakkını kullanacağını ifade etti.
Sanık avukatı da Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tarafından gözlem altında bir süre tutulduktan sonra hazırlanan raporda, sanığın işlenen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yetisine sahip olmadığının anlaşıldığını aktararak bu rapora katıldıklarını dile getirdi.
Mahkeme başkanı da salonda bulunan sanık Z.K'nin eşi İ.K'ye müşteki sıfatıyla davaya müdahil olabileceğini ifade ederek, şikayetçi olup olmayacağını sordu.
İ.K soru üzerine, "Davacı, şikayetçi değilim. Ne desem boş, çocuğum geri gelmeyecek." dedi.
Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün davaya müdahil olma talebini kabul etti.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, oğlu N.T.K'yi boğarak öldürdüğünün dosyadaki tüm delil ve belgelerle belirlendiğini, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan rapora göre, sanığın ceza ehliyetinin olmadığı ve ceza verilmesine yer olmadığının anlaşıldığını aktararak, sanığın akıl hastalarına özgü yüksek güvenlik önlemleri alınarak tahliyesini ve akıl hastanesine sevk edilmesini talep etti.
Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, düzenlenen rapor doğrultusunda ceza ehliyeti olmadığı için bulunduğu cezaevinden tahliyesine ancak serbest bırakılmadan, tedavi edilmek üzere yüksek güvenlikli sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verdi.
- İddianameden
İddianamede, 22 Kasım'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Star Caddesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan Z.K'nin (41), sinir krizi geçirerek 10 yaşındaki oğlu N.T'yi boğduğu iddiasıyla polise giderek teslim olduğu, olayla ilgili Z.K. ve onun ifadesi doğrultusunda komşusu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındığı, annenin tutuklandığı, komşusunun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Şüpheli Z.K. hakkında "çocuğu kasten öldürme" ve "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, maktul N.T.K'nin Adli Tıp Kurumu muayenesinde "kişinin ölümünün ağız-burun kapanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunun" tespit edildiği kaydedildi.
Şüphelinin, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı ve rapor tanzim edildiği aktarılan iddianamede, raporda, şüpheli Z.K'nin suçu işlediği anda "Atipik Psikoz" denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde bulunduğundan ceza ehliyetinin olmadığının ifade edildiği belirtildi.
İddianamede, ayrıca şüphelinin eşi İ.K'nin daha önce de Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, bu nedenle ilaç kullandığını, daha öncesinde sık sık evi terk ettiğini ve kendilerinin eşini bulup eve getirdiğini, eşinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle oğlunu öldürmüş olabileceğini ve bu nedenlerle şikayetinden vazgeçtiğini söylediği de yer aldı.
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