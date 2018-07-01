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Oğlunu YKS'ye bırakan baba trafik kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyonetin kaldırımda yürürken çarptığı kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Kazada ölen kişinin oğlunu sabah saatlerinde YKS'ye bıraktığı öğrenildi

Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yıldızken Semti'ndeki Kosova Caddesi üzerinde bulunan kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 25 GC 801 plakalı kamyonet, bu sırada kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki Remedan Kutan'a çarptı.

Kutan olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

- YKS'den çıkan oğlu aradı, polis cevap veremedi

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberine aldığı sırada hayatını kaybeden Kutan'ın cep telefonu çaldı.

Görevli polis memuru, çalan telefonu Kutan'ın cebinden çıkardığı sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Oğlunu YKS'ye bırakmıştı, sınav bitti, oğlu arıyor." dedi. Bunun üzerine polis memuru, "Şimdi ne diyeceğim?" ifadesini kullanarak uzun süre çalan telefona cevap veremedi.

Kutan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Erzurum trafik kazası yks

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