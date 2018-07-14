Oğlunun anısına ağaca astığı bisiklet çalınınca maketini yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'de bisiklet kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eray Köseler'in babası Ertuğrul Köseler, oğlunun ölümüne dikkati çekmek amacıyla kazanın olduğu yerdeki ağaca astığı bisikletin çalınması üzerine bu kez sacdan yaptığı maket bisikleti aynı yere koydu.
Ertuğrul Köseler ve yaklaşık 100 bisikletli Üç Kuyulur Vapur İskelesi'nin önünde buluştu.
Kazanın olduğu Narlıdere ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ne kadar pedal çeviren bisikletliler, kaza yerinde Eray için dua etti.
Daha sonra baba Köseler, sacdan yaptığı bisikleti kaza yerindeki ağaca asıp karanfil bıraktı.
Ertuğrul Köseler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kaza yaptığı bisikleti buraya astığını ancak bisikletin çalındığını söyledi.
Bu sefer bisikleti maddi değeri olmayan bir metalden yaptığını belirten Köseler, "İnşallah uzun yıllar burada kalır. Bugün 52'nci günüydü, Allah kabul ederse lokma dağıtımımız oldu. Sonra arkadaşlarımızla yola çıktık. Buraya hep birlikte geldik. Bu yeni bisikletin üzerini karanfillerle donattık." dedi.
Bike İzmir Bisiklet Kulübü Kurucusu Mustafa Kemal Kara da "40 gün önce yine bir etkinlik yapmıştık. Eray'ın kazada kullandığı bisikleti buraya asmıştık. Ne yazık ki çalındığı için 52'nci günde Eray'ın babasının yaptığı bisikleti buraya astık. Bugün buraya katılan tüm bisikletli arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Olayın unutulmasını istemiyoruz." diye konuştu.
Kara, İzmir Büyükşehir Belediyesine olay yerine anıt ve kazanın olduğu yere caddeye bisiklet yolu yapılması için başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.
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