Oğlunun darbettiği baba öldü

Antalya'da oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen baba yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Antkop Sitesi'nde meydan gelen olayda, 64 yaşındaki Hüseyin D, para vermek için evine gittiği ileri sürülen oğlu Süleyman D. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada oğlu tarafından darbedilen Hüyesin D'nin, yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekiplerince öldüğü belirlendi.

Hüseyin D'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan Süleyman D. ise polis ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.

