Oğlunun sözlerinden etkilendi, Mehmetçiğe destek için gönüllü oldu

Kırşehir’in Kaman ilçesinde ambulans şoförü olan İsmail İleli, 11 yaşındaki oğlu Yiğit Kağan İleli’nin, "Ordumuz orada savaşıyor, neden Mehmetçiğin yarasını sarmıyorsunuz?" demesi üzerine TSK’nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında operasyon bölgesinde görev almak için gönüllü oldu.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde ambulans şoförü olan İsmail İleli, kahvaltıda kendisine, "Ordumuz orada savaşıyor neden Mehmetçiğin yarasını sarmıyorsunuz?" diyen oğlu 11 yaşındaki Yiğit Kağan İleli’nin sözlerinden etkilenerek, operasyon bölgesinde görev almak için gönüllü oldu ve başvuruda bulundu.

Ambulans şoförü İsmail İleli, "Bir çok görevde bulundum. Oğlumun kahvaltıdaki söylemleri beni çok etkiledi. Görev talebinde bulundum. Oğlum bayrak ve vatan aşığı, kefenimiz bayrak olana kadar bu göreve amadeyiz" dedi. İleli, "Oğlum benden de bayrak istedi. Ne yapacaksın dediğimde de ’bayrak baş tacım başımın üstüne koyacağım’ diye cevap verdi. İnşallah bizlere gerek de kalmadan operasyon biter"dedi.

11 yaşındaki Yiğit Kağan İleli ise, "Bayrağı çok sevdiğim için aldığım bayrağı yatağımın başına koydum. Babama; ’sen neden askerlerin yarasına bakmıyorsun? Onların yarasına kim bakacak? Yarasını kim saracak?’ dedim"diye konuştu.

Başvurusu kabul edilen ambulans şoförü İsmail İleli, operasyon bölgesinde görevlendirildi.